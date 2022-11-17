انت الان تتابع خبر فرص عمل زي الشهد من وزارة القوي العاملة في كافة التخصصات .. قدم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أتاحت وزارة القوي العاملة عدد من فرص عمل في العديد من المجالات عبر نشرة التوظيف الدورية التي تنشرها الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.وأكدت القوي العاملة أن هذه الوظائف الخالية تأتي في إطار التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب، والتي يبلغ عددها 6885 وظيفة في 149 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.

نوعية فرص عمل القوي العاملة :