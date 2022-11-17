فرص عمل زي الشهد من وزارة القوي العاملة في كافة التخصصات .. قدم من هنا

رياض - احمد صلاح - أتاحت وزارة القوي العاملة عدد من فرص عمل في العديد من المجالات عبر نشرة التوظيف الدورية التي تنشرها الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.وأكدت القوي العاملة أن هذه الوظائف الخالية تأتي في إطار التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب، والتي يبلغ عددها 6885 وظيفة في 149 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.
نوعية فرص عمل القوي العاملة :
1- مهندسين كهرباء – ميكانيكا – طاقة شمسية – مشروعات.
2- مشرفين.
3- مدير فرع.
4- اخصائيين سلامة وصحة المهنية.
5- محاسبين.
6- بائعين.
7- عمال إنتاج.
8- مندوبين مبيعات.
9- سائقين.
10- عمال تفصيل وحياكة بكافة تخصصاتها.
11- كافة المهن الفنية.
12- أفراد أمن فى مواقع متميزة.
13- كيميائيين.
14- أخصائيين تمويل وقروض.
15- كافة تخصصات وظائف الفندقية.
16 تخصصات أخر.
أماكن فرص عمل القوي العاملة:
القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، البحيرة، دمياط، شمال سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الجيزة، الفيوم.