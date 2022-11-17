الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين بمرتيات عال العال – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسب عملاء وموردين:
اسم الشركة المجموعة العربيه للاجهزة المنزلية
مقر العمل 15 مايو – الازبكية – البساتين – التبين – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-3 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 27 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
المهام المطلوبة :
· التواصل مع العملاء لمناقشة الاقتراحات والطلبات التي تساعد على تحسين الخدمات.
· التفاوض على العقود والتعامل مع الملفات المهمة مثل الفواتير والطلبات.
· المتابعة بانتظام بعد إنهاء عملية البيع لضمان رضا العميل وتقديم خدمة ما بعد البيع بشكل مميز.
· الاستجابة على الفورية لاستفسارات العملاء والشكاوى وإيجاد حلول المناسبة للعملاء.
· الإبلاغ ونقل المشكلات الي مديري الحسابات عند الضرورة.
· الاشراف على تقديم منتجات وخدمات جديدة أو إضافية للعملاء الحاليين.
· التواصل مع العملاء المحتملين من خلال الاتصال والبريد الإلكتروني لتحقيق أهداف المبيعات.
· إرسال تقارير عن نشاط المبيعات وحالة الحسابات والمشاكل المحتملة.