انت الان تتابع خبر أفضل علاج للبواسير.. القضاء عليها بشكل نهائي في أسرع وقت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ألم البواسير مزعج للمريض بشكل كبير، وقد تؤثر على حياته اليومية، وهي تصيب الفئة الأكثر من الناس في منتصف عمرهم وتزداد عن بلوغ سن 50 سنة، وسبب هو زيادة الضغط على الأوعية الدموية، او الحزق أثناء حركة الأمعاء، او الحمل والوزن الزائد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أفضل علاج للبواسير والقضاء عليها بشكل نهائي في أسرع وقت.

هناك العديد من الطرق لعلاج البواسير من داخل المنزل عن طريق المحاولة تخفيف الألم وتقليل الالتهاب، وفيما يلي أفضل الطرق لتحقيق ذلك.

تؤثر أنواع الطعام التي تتناولها على تليين البراز، فيمكنك تناول الخضار والفاكهة وأيضا الحبوب الكاملة، فهي تقلل من الإجهاد أثناء دخول الحمام وبالتالي تقلل من ألم واعرض البواسير.

من أسهل الطرق للقضاء على ألم البواسير هو الإستحمام بماء ساخن ثلاثة مرات يومياً لمدة 10 دقائق.

يمكنك تناول حبوب مسكنة للألم عند قضاء الحاجة مثل الأسيتامينوفين، أو الإيبوبروفين.

استخدام الملينات إذا كان نظام غذائك لا يحتوي على ألياف يفضل استخدام دواء ملين او مكمل غذائي.

شرب الماء يقلل من أعراض البواسير بشكل كبير، فيجب عليك شرب نصف لتر ماء على الأقل في اليوم.

وإذا استمر الألم أكثر من أسبوع من استخدام الطرق السابقة يجب هنا الذهاب الى الدكتور لتشخيص الحالة بشكل كامل وكتابة أفضل علاج للبواسير للانتهاء منها.