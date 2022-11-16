انت الان تتابع خبر ما هو فيروس المخلوي التنفسي.. الفرق بينه وبين نزلات البرد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر فيروس المخلوي التنفسي بين الأطفال الرضع مؤخراً، ويمكن للفيروس المخلوي التنفسي أن يخدعك، حيث يبدأ في الظهور مثل أعراض البرد، ومن ثم تظهر على المريض الأعراض الأخرى، لذلك في هذا المقال سوف نذكر كيفية التفرقة بين أعراض الفيروس المخلوي التنفسي وأعراض البرد.

أعلن دكتور أخصائي في أمراض المعدية للأطفال أن موسم 2022-2023 يزداد فيه الفيروس المخلوي التنفسي وبدأ هذا العام في الظهور مبكراً، حيث بدأ ظهور حالات الإصابة به من شهر أغسطس.

يوجد علامات يجب البحث عنها للتأكد من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، حيث ظهر الفيروس مع علامات البرد وكرونا والانفلونزا مثل، سيلان الأنف والسعال والحمى والاحتقان والإسهال والصداع.

وأكمل الدكتور أنه لا توجد طريقة لتأكد من إصابة الطفل بالفيروس ام لا، ولكن بسبب أن ممرات الجهاز التنفسي للأطفال تعد صغيرة الحجم مقارنة بكبار السن والبالغين، فإنهم أكثر عرضة للإصابة وتتطور الحالة.

وعند حدوث ذلك يحتاج الجسم إلى الأكسجين او جهاز التنفس الصناعي، لمساعدة الجسم على التنفس.

وأكمل الدكتور أن كبار السن عرضة أيضا بالتعرض لمشاكل خطيرة للحالة الصحية الخاصة بهم، والبالغين الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، أو مرضا السرطان، ولكن يظل صغار السن أهم أكثير تأثراً بهذا المرض.