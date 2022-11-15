انت الان تتابع خبر طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. غدوة اقتصادية و مليانة فوايد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مسقعة اللحمة المفرومة إحدى الأصناف التي ممكن نصنعها من اللحمة المفرومة فبوجود اللحمة المفرومة في المنزل نستطيع صنع الأطباق و بدون أي حيرة لأي مطبخ، و طبق المسقعة باللحمة المفرومة طبق شهي و لذيذ و مشهور بكل البلاد العربية، و بالتأكيد باستخدام مكوناته من طماطم و لحمة… نكسب العديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحتنا.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

حوالي ال45 دقيقة.

تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة لإعداد المسقعة سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات التحضير. مكونات تحضير المسقعة باللحمة المفرومة

3 حبات من الباذنجان نقطعها إلى حلقات مستديرة.

حبة فليفلة خضراء نقطعها حلقات.

200 غرام من اللحم المفروم.

4 فصوص من الثوم.

4 حبات من الطماطم نقطعها حلقات.

ربع كوب من الزيت.

كوب و نصف من عصير الطماطم.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

حبة بصل مفروم.

خطوات تحضير المسقعة باللحمة المفرومة

أولاً، نضع اللحمة في وعاء و معها الملح و الفلفل و البصل و نقوم بمزجهم مع بعض.

نقوم بدهن صينية الفرن بالزيت ثم نضيف طبقة الباذنجان و الطماطم.

نضع فوقهم طبقة اللحمة و طبقة أخرى فوقها من الباذنجان و الطماطم.

نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة تقريباً.

أخيراً، أصبحت جاهزة المسقعة باللحمة المفرومة لتقديمها للطعام، و بالهناء و العافية.