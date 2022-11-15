انت الان تتابع خبر طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. غدوة اقتصادية و مليانة فوايد والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مسقعة اللحمة المفرومة إحدى الأصناف التي ممكن نصنعها من اللحمة المفرومة فبوجود اللحمة المفرومة في المنزل نستطيع صنع الأطباق و بدون أي حيرة لأي مطبخ، و طبق المسقعة باللحمة المفرومة طبق شهي و لذيذ و مشهور بكل البلاد العربية، و بالتأكيد باستخدام مكوناته من طماطم و لحمة… نكسب العديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحتنا.
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
- حوالي ال45 دقيقة.
- تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة لإعداد المسقعة سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات التحضير.
مكونات تحضير المسقعة باللحمة المفرومة
- 3 حبات من الباذنجان نقطعها إلى حلقات مستديرة.
- حبة فليفلة خضراء نقطعها حلقات.
- 200 غرام من اللحم المفروم.
- 4 فصوص من الثوم.
- 4 حبات من الطماطم نقطعها حلقات.
- ربع كوب من الزيت.
- كوب و نصف من عصير الطماطم.
- ملعقة ملح.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
- حبة بصل مفروم.
خطوات تحضير المسقعة باللحمة المفرومة
- أولاً، نضع اللحمة في وعاء و معها الملح و الفلفل و البصل و نقوم بمزجهم مع بعض.
- نقوم بدهن صينية الفرن بالزيت ثم نضيف طبقة الباذنجان و الطماطم.
- نضع فوقهم طبقة اللحمة و طبقة أخرى فوقها من الباذنجان و الطماطم.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة تقريباً.
أخيراً، أصبحت جاهزة المسقعة باللحمة المفرومة لتقديمها للطعام، و بالهناء و العافية.