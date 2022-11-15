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طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. غدوة اقتصادية و مليانة فوايد

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رياض - احمد صلاح - مسقعة اللحمة المفرومة إحدى الأصناف التي ممكن نصنعها من اللحمة المفرومة فبوجود اللحمة المفرومة في المنزل نستطيع صنع الأطباق و بدون أي حيرة لأي مطبخ، و طبق المسقعة باللحمة المفرومة طبق شهي و لذيذ و مشهور بكل البلاد العربية، و بالتأكيد باستخدام مكوناته من طماطم و لحمة… نكسب العديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحتنا.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

  • حوالي ال45 دقيقة.
  • تكفي من 4 إلى 6 أشخاص.بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة لإعداد المسقعة سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات التحضير.
     

    مكونات تحضير المسقعة باللحمة المفرومة

  • 3 حبات من الباذنجان نقطعها إلى حلقات مستديرة.
  • حبة فليفلة خضراء نقطعها حلقات.
  • 200 غرام من اللحم المفروم.
  • 4 فصوص من الثوم.
  • 4 حبات من الطماطم نقطعها حلقات.
  • ربع كوب من الزيت.
  • كوب و نصف من عصير الطماطم.
  • ملعقة ملح.
  • نصف ملعقة فلفل أسود.
  • حبة بصل مفروم.

خطوات تحضير المسقعة باللحمة المفرومة

  • أولاً، نضع اللحمة في وعاء و معها الملح و الفلفل و البصل و نقوم بمزجهم مع بعض.
  • نقوم بدهن صينية الفرن بالزيت ثم نضيف طبقة الباذنجان و الطماطم.
  • نضع فوقهم طبقة اللحمة و طبقة أخرى فوقها من الباذنجان و الطماطم.
  • نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة تقريباً.

أخيراً، أصبحت جاهزة المسقعة باللحمة المفرومة لتقديمها للطعام، و بالهناء و العافية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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