انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكب كيك.. بأقل من كوبين دقيق هتعملي 20 قطعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تختلف الطرق التي يمكن بها صنع الأصناف الشهية لذلك لا يمكن نسيان الكب كيك اللذيذ، و الذي يمكن صنعه بطريقة سهلة و اقتصادية يمكن أن نحصل على قطع شهية و لذيذة بخطوات بسيطة، و تقديم الكيك لعائلتك و ضيوفك بطريقة مختلفة و شهية، بشكل قطع صغيرة.

طريقة عمل الكب كيك

حوالي ال20 دقيقة.

تكفي من 10 إلى 12 شخص.بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة لتحضير الكب كيك، سننتقل لنتعرف على مكونات و خطوات تحضيره.

مكونات تحضير الكب كيك

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

كوبين من السكر الناعم.

2 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب كريمة سائلة.

نصف كوب حليب.

خطوات تحضير الكب كيك

نهيأ الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نستخدم قالب كيك كبير و نضع فيه كؤوس ورقية و ندهنها بالزبدة.

نخفق البيض و السكر و الفانيليا و الزبدة و الحليب مع بعضهم بشكل جيد، و نضع الدقيق و البيكنغ باودر و نمزجهم حتى تتجانس المكونات جيداً.

بعد ذلك، نسكب الخليط في كؤوس الكب كيك لنصف القالب تقريباً.

أخيراً، ندخل قوالب الكب كيك للفرن لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى تنضج.

و بذلك نكون حصلنا على قطع كب كيك شهية و لذيذة و بوقت سريع و بطريقة سهلة.