انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكب كيك.. بأقل من كوبين دقيق هتعملي 20 قطعة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تختلف الطرق التي يمكن بها صنع الأصناف الشهية لذلك لا يمكن نسيان الكب كيك اللذيذ، و الذي يمكن صنعه بطريقة سهلة و اقتصادية يمكن أن نحصل على قطع شهية و لذيذة بخطوات بسيطة، و تقديم الكيك لعائلتك و ضيوفك بطريقة مختلفة و شهية، بشكل قطع صغيرة.
طريقة عمل الكب كيك
حوالي ال20 دقيقة.
تكفي من 10 إلى 12 شخص.بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة لتحضير الكب كيك، سننتقل لنتعرف على مكونات و خطوات تحضيره.
مكونات تحضير الكب كيك
2 كوب من الدقيق.
2 ملعقة من البيكنج باودر.
ربع ملعقة من الملح.
نصف كوب من الزبدة.
كوبين من السكر الناعم.
2 حبات من البيض.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
كوب كريمة سائلة.
نصف كوب حليب.
خطوات تحضير الكب كيك
نهيأ الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
نستخدم قالب كيك كبير و نضع فيه كؤوس ورقية و ندهنها بالزبدة.
نخفق البيض و السكر و الفانيليا و الزبدة و الحليب مع بعضهم بشكل جيد، و نضع الدقيق و البيكنغ باودر و نمزجهم حتى تتجانس المكونات جيداً.
بعد ذلك، نسكب الخليط في كؤوس الكب كيك لنصف القالب تقريباً.
أخيراً، ندخل قوالب الكب كيك للفرن لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى تنضج.
و بذلك نكون حصلنا على قطع كب كيك شهية و لذيذة و بوقت سريع و بطريقة سهلة.