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طريقة عمل عجينة البيتزا.. خليكي شاطرة و حضريها بأنجح قوام

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رياض - احمد صلاح - الأطعمة التي تصنع من العجين عديدة و ألذها البيتزا و يمكن أن نصنع عجينة البيتزا بطريقة اقتصادية في المنزل و لذلك نحتاج إلى مكونات قليلة موجودة في كل مطبخ، لنحصل على عجينة بيتزا ذات قوام متماسك و ممتاز، و بالكمية التي نفضلها و نرغبها، و بخطوات بسيطة.

طريقة عمل عجينة البيتزا

  • حوالي 60 دقيقة تقريباً.
  • تكفي من 4 ل 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية التي نحتاجها لتحضير عجينة البيتزا، سننتقل إلى مكونات و خطوات التحضير.

    مكونات تحضير عجينة البيتزا

  • كوبين من الطحين.
  • ملعقتين من زيت الزيتون.
  • ربع ملعقة سكر.
  • ملعقة من الخميرة.
  • نصف كوب من الماء الدافئ.
  • نصف ملعقة ملح.

خطوات تحضير عجينة البيتزا

  • أولاً نضع الخميرة و السكر في وعاء و نسكب الماء الدافئ عليهم.
  • نقوم بمزجهم حتى يتجانس الخليط و نتركهم لمدة 5 دقائق.
  • نخلط الطحين مع الملح و الزيت و نضع مزيج الخميرة و السكر فوقهم و نقوم بخلطهم حتى نحصل على العجين.
  • بعد ذلك نترك العجين لمدة ساعة على الأقل.
  • أخيراً، نقوم بمد العجين و وضع مكونات البيتزا المفضلة و المرغوبة بالنسبة لنا.

و بذلك نكون حصلنا على عجينة البيتزا بطريقة سهلة و بسيطة في المنزل و بمكونات اقتصادية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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