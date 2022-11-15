انت الان تتابع خبر طريقة عمل عجينة البيتزا.. خليكي شاطرة و حضريها بأنجح قوام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الأطعمة التي تصنع من العجين عديدة و ألذها البيتزا و يمكن أن نصنع عجينة البيتزا بطريقة اقتصادية في المنزل و لذلك نحتاج إلى مكونات قليلة موجودة في كل مطبخ، لنحصل على عجينة بيتزا ذات قوام متماسك و ممتاز، و بالكمية التي نفضلها و نرغبها، و بخطوات بسيطة.

طريقة عمل عجينة البيتزا

حوالي 60 دقيقة تقريباً.

تكفي من 4 ل 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية التي نحتاجها لتحضير عجينة البيتزا، سننتقل إلى مكونات و خطوات التحضير. مكونات تحضير عجينة البيتزا

كوبين من الطحين.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ربع ملعقة سكر.

ملعقة من الخميرة.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة ملح.

خطوات تحضير عجينة البيتزا

أولاً نضع الخميرة و السكر في وعاء و نسكب الماء الدافئ عليهم.

نقوم بمزجهم حتى يتجانس الخليط و نتركهم لمدة 5 دقائق.

نخلط الطحين مع الملح و الزيت و نضع مزيج الخميرة و السكر فوقهم و نقوم بخلطهم حتى نحصل على العجين.

بعد ذلك نترك العجين لمدة ساعة على الأقل.

أخيراً، نقوم بمد العجين و وضع مكونات البيتزا المفضلة و المرغوبة بالنسبة لنا.

و بذلك نكون حصلنا على عجينة البيتزا بطريقة سهلة و بسيطة في المنزل و بمكونات اقتصادية.