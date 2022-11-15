انت الان تتابع خبر طريقة عمل عجينة البيتزا.. خليكي شاطرة و حضريها بأنجح قوام والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الأطعمة التي تصنع من العجين عديدة و ألذها البيتزا و يمكن أن نصنع عجينة البيتزا بطريقة اقتصادية في المنزل و لذلك نحتاج إلى مكونات قليلة موجودة في كل مطبخ، لنحصل على عجينة بيتزا ذات قوام متماسك و ممتاز، و بالكمية التي نفضلها و نرغبها، و بخطوات بسيطة.
طريقة عمل عجينة البيتزا
- حوالي 60 دقيقة تقريباً.
- تكفي من 4 ل 6 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية التي نحتاجها لتحضير عجينة البيتزا، سننتقل إلى مكونات و خطوات التحضير.
مكونات تحضير عجينة البيتزا
- كوبين من الطحين.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- ربع ملعقة سكر.
- ملعقة من الخميرة.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- نصف ملعقة ملح.
خطوات تحضير عجينة البيتزا
- أولاً نضع الخميرة و السكر في وعاء و نسكب الماء الدافئ عليهم.
- نقوم بمزجهم حتى يتجانس الخليط و نتركهم لمدة 5 دقائق.
- نخلط الطحين مع الملح و الزيت و نضع مزيج الخميرة و السكر فوقهم و نقوم بخلطهم حتى نحصل على العجين.
- بعد ذلك نترك العجين لمدة ساعة على الأقل.
- أخيراً، نقوم بمد العجين و وضع مكونات البيتزا المفضلة و المرغوبة بالنسبة لنا.
و بذلك نكون حصلنا على عجينة البيتزا بطريقة سهلة و بسيطة في المنزل و بمكونات اقتصادية.