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طريقة عمل الاستربس.. هنقولك على سر القرمشة

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رياض - احمد صلاح - نستخدم الدجاج في صنع العديد من المأكولات الشهية و منه وجبة الاستربس، و هي من الوجبات التي تقدم في المطاعم، و لكن يمكن الآن إعدادها في المنزل و أن نصنع منه طبق رئيسي لذيذ لطعامنا و ذلك بخطوات بسيطة و سهلة، حيث يعد الدجاج مكون رئيسي مهم لصحة الجسد، و هو محبب لكثير من الناس.

طريقة عمل الاستربس

  • حوالي 20 دقيقة.
  • تكفي من 2 إلى 4 أشخاص.بعد أن استعرضنا لكم مدة التحضير و الكمية اللازمة لإعداد الاستربس سننتقل الآن إلى مكونات و خطوات التحضير.

    مكونات تحضير الاستربس

  • قطعتين صدر دجاج.
  • كوبين من الطحين.
  • بيضة واحدة مخفوقة.
  • ربع ملعقة فلفل أسود.
  • ربع ملعقة فلفل أحمر.
  • ربع ملعقة ملح.
  • ملعقتين زيت زيتون.
  • ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

خطوات تحضير الاستربس

  • بعد غسل صدر الدجاج نقوم بتقطيعه إلى شرائح.
  • نقوم بخلط الطحين مع الملح و الفلفل و بودرة الثوم حتى نحصل على مزيج.
  • بعد ذلك نضع قطع الدجاج في البيض المخفوق، ثم نقوم بغمرها بالمزيج المصنوع.
  • نرتب قطع دجاج الاستربس في صينية لتحضيرها لوضعها بالفرن، و نضع فوقها قطرات من زيت الزيتون.
  • نهيأ الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ثم نضع الصينية بالفرن لمدة 15 أو 20 دقيقة تقريباً.
  • عند نضوج الدجاج بشكل جيد نخرجه من الفرن.

و بكذلك يصبح لدينا طبق دجاج الاستربس المقرمش جاهز لتقديمه للطعام.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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