انت الان تتابع خبر طريقة عمل الاستربس.. هنقولك على سر القرمشة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نستخدم الدجاج في صنع العديد من المأكولات الشهية و منه وجبة الاستربس، و هي من الوجبات التي تقدم في المطاعم، و لكن يمكن الآن إعدادها في المنزل و أن نصنع منه طبق رئيسي لذيذ لطعامنا و ذلك بخطوات بسيطة و سهلة، حيث يعد الدجاج مكون رئيسي مهم لصحة الجسد، و هو محبب لكثير من الناس.

طريقة عمل الاستربس

حوالي 20 دقيقة.

تكفي من 2 إلى 4 أشخاص.بعد أن استعرضنا لكم مدة التحضير و الكمية اللازمة لإعداد الاستربس سننتقل الآن إلى مكونات و خطوات التحضير. مكونات تحضير الاستربس

قطعتين صدر دجاج.

كوبين من الطحين.

بيضة واحدة مخفوقة.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة فلفل أحمر.

ربع ملعقة ملح.

ملعقتين زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

خطوات تحضير الاستربس

بعد غسل صدر الدجاج نقوم بتقطيعه إلى شرائح.

نقوم بخلط الطحين مع الملح و الفلفل و بودرة الثوم حتى نحصل على مزيج.

بعد ذلك نضع قطع الدجاج في البيض المخفوق، ثم نقوم بغمرها بالمزيج المصنوع.

نرتب قطع دجاج الاستربس في صينية لتحضيرها لوضعها بالفرن، و نضع فوقها قطرات من زيت الزيتون.

نهيأ الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ثم نضع الصينية بالفرن لمدة 15 أو 20 دقيقة تقريباً.

عند نضوج الدجاج بشكل جيد نخرجه من الفرن.

و بكذلك يصبح لدينا طبق دجاج الاستربس المقرمش جاهز لتقديمه للطعام.