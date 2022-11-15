انت الان تتابع خبر طريقة عمل الاستربس.. هنقولك على سر القرمشة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نستخدم الدجاج في صنع العديد من المأكولات الشهية و منه وجبة الاستربس، و هي من الوجبات التي تقدم في المطاعم، و لكن يمكن الآن إعدادها في المنزل و أن نصنع منه طبق رئيسي لذيذ لطعامنا و ذلك بخطوات بسيطة و سهلة، حيث يعد الدجاج مكون رئيسي مهم لصحة الجسد، و هو محبب لكثير من الناس.
طريقة عمل الاستربس
- حوالي 20 دقيقة.
- تكفي من 2 إلى 4 أشخاص.بعد أن استعرضنا لكم مدة التحضير و الكمية اللازمة لإعداد الاستربس سننتقل الآن إلى مكونات و خطوات التحضير.
مكونات تحضير الاستربس
- قطعتين صدر دجاج.
- كوبين من الطحين.
- بيضة واحدة مخفوقة.
- ربع ملعقة فلفل أسود.
- ربع ملعقة فلفل أحمر.
- ربع ملعقة ملح.
- ملعقتين زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
خطوات تحضير الاستربس
- بعد غسل صدر الدجاج نقوم بتقطيعه إلى شرائح.
- نقوم بخلط الطحين مع الملح و الفلفل و بودرة الثوم حتى نحصل على مزيج.
- بعد ذلك نضع قطع الدجاج في البيض المخفوق، ثم نقوم بغمرها بالمزيج المصنوع.
- نرتب قطع دجاج الاستربس في صينية لتحضيرها لوضعها بالفرن، و نضع فوقها قطرات من زيت الزيتون.
- نهيأ الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ثم نضع الصينية بالفرن لمدة 15 أو 20 دقيقة تقريباً.
- عند نضوج الدجاج بشكل جيد نخرجه من الفرن.
و بكذلك يصبح لدينا طبق دجاج الاستربس المقرمش جاهز لتقديمه للطعام.