انت الان تتابع خبر عروض كارفور .. خصومات تصل إلي 50% الحقي يا ست البيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الدقائق الماضية، عن طريق استخدام المحرك جوجل لمعرفة عروض كارفور التي قامت بالإعلان عنها خلال شهر فبراير الجاري.ويتميز شهر فبراير بالكثير من الخصومات والعروض التي تقوم الكثير من الشركات والمحلات التجارية والمركات الكبيرة بالإعلان عنها فيما يطلق عليها “البلاك فرايدي 2022” بما في ذلك عروض كارفور التي تصل إلي 50% على أجهزة كهربائية ومنتجات مختلفة والتي سوف تستمر حتي 21 نوفمبر 2022

عروض كارفور :

1- عروض الغسالات الأوتوماتيك ذات التحميل الأمامي والعلوي وغسالات الأطباق

2- عروض أجهزة الثلاجات بمختلف الماركات والديب فريزر ومبردات المياه

3- عروض أجهزة البوتاجاز وأجهزة السخانات من أقوى الماركات

4 -عروض المكانس الكهربائية وأجهزة المايكروويف

5- عروض الشاشات

6- عروض الموبايل والتابلت واللاب توب والطابعات.7- عروض أطقم الطهو بمختلف الأنواع

8- عروض لأفضل الملابس الرجالي والحريمي والأطفال

9- عروض المفروشات

10 عروض أثاث الحدائق