انت الان تتابع خبر طريقة عمل بلح الشام.. حضريها بمكونات اقتصادية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتميز الشام بصنع الحلويات الشرقية من ضمن هذه الحلويات حلوى بلح الشام بنكهتها المميزة، و التي يتم صنعها بطريقة سهلة و بسيطة و هي عبارة عن العجين و السكر و هي من أشهر الحلويات في الشام و التي يتم تقديمها في مختلف المناسبات نظراً لطعمها اللذيذ، نقدم إليكم بالخطوات و المقادير طريقة سهلة و سريعة لإعداد حلوى بلح الشام بمكونات اقتصادية و متوافرة بكل مكان، عليكم فقط التقيد بالمقادير و المكونات لأنها أساس نجاح الطبق.
طريقة عمل بلح الشام
- مدة التحضير: حوالي ال45 دقيقة.
- الكمية: تكفي ما بين 10 إلى 12 شخص.بعد أن استعرضنا إليكم مدة التحضير و الكمية اللازمة لإعداد حلوى بلح الشام، سننتقل الآن إلى مكونات و خطوات التحضير.
مكونات تحضير بلح الشام
- كوب من الماء.
- كوب من الطحين.
- 50 غرام زبدة.
- ملعقة نشاء كبيرة.
- ملعقة من الزيت.
- 3 حبات بيض.
- ظرف فانيليا.
- رشة ملح.
خطوات تحضير حلوى بلح الشام
- بعد نخل الطحين و النشاء.
- قومي بإضافة المواد السائلة و هي الزبدة و الزيت و البيض.
- و من ثم نقوم بخلط المواد الجافة مع المواد السائلة.
- شكلي الخليط بالطريقة التي تريدي.
- اقليها في زيت حامي و غزير حتى تأخذ اللون الدهبي.
- تزين بجوز الهند و الفستق.
بالهناء و الشفاء.