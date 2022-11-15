انت الان تتابع خبر طريقة عمل بلح الشام.. حضريها بمكونات اقتصادية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتميز الشام بصنع الحلويات الشرقية من ضمن هذه الحلويات حلوى بلح الشام بنكهتها المميزة، و التي يتم صنعها بطريقة سهلة و بسيطة و هي عبارة عن العجين و السكر و هي من أشهر الحلويات في الشام و التي يتم تقديمها في مختلف المناسبات نظراً لطعمها اللذيذ، نقدم إليكم بالخطوات و المقادير طريقة سهلة و سريعة لإعداد حلوى بلح الشام بمكونات اقتصادية و متوافرة بكل مكان، عليكم فقط التقيد بالمقادير و المكونات لأنها أساس نجاح الطبق.

طريقة عمل بلح الشام

مدة التحضير: حوالي ال45 دقيقة.

الكمية: تكفي ما بين 10 إلى 12 شخص.بعد أن استعرضنا إليكم مدة التحضير و الكمية اللازمة لإعداد حلوى بلح الشام، سننتقل الآن إلى مكونات و خطوات التحضير. مكونات تحضير بلح الشام

كوب من الماء.

كوب من الطحين.

50 غرام زبدة.

ملعقة نشاء كبيرة.

ملعقة من الزيت.

3 حبات بيض.

ظرف فانيليا.

رشة ملح.

خطوات تحضير حلوى بلح الشام

بعد نخل الطحين و النشاء.

قومي بإضافة المواد السائلة و هي الزبدة و الزيت و البيض.

و من ثم نقوم بخلط المواد الجافة مع المواد السائلة.

شكلي الخليط بالطريقة التي تريدي.

اقليها في زيت حامي و غزير حتى تأخذ اللون الدهبي.

تزين بجوز الهند و الفستق.

بالهناء و الشفاء.