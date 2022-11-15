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طريقة عمل بلح الشام.. حضريها بمكونات اقتصادية

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رياض - احمد صلاح - تتميز الشام بصنع الحلويات الشرقية من ضمن هذه الحلويات حلوى بلح الشام بنكهتها المميزة، و التي يتم صنعها بطريقة سهلة و بسيطة و هي عبارة عن العجين و السكر و هي من أشهر الحلويات في الشام و التي يتم تقديمها في مختلف المناسبات نظراً لطعمها اللذيذ، نقدم إليكم بالخطوات و المقادير طريقة سهلة و سريعة لإعداد حلوى بلح الشام بمكونات اقتصادية و متوافرة بكل مكان، عليكم فقط التقيد بالمقادير و المكونات لأنها أساس نجاح الطبق.

طريقة عمل بلح الشام

  • مدة التحضير: حوالي ال45 دقيقة.
  • الكمية: تكفي ما بين 10 إلى 12 شخص.بعد أن استعرضنا إليكم مدة التحضير و الكمية اللازمة لإعداد حلوى بلح الشام، سننتقل الآن إلى مكونات و خطوات التحضير.

    مكونات تحضير بلح الشام

  • كوب من الماء.
  • كوب من الطحين.
  • 50 غرام زبدة.
  • ملعقة نشاء كبيرة.
  • ملعقة من الزيت.
  • 3 حبات بيض.
  • ظرف فانيليا.
  • رشة ملح.

خطوات تحضير حلوى بلح الشام

  • بعد نخل الطحين و النشاء.
  • قومي بإضافة المواد السائلة و هي الزبدة و الزيت و البيض.
  • و من ثم نقوم بخلط المواد الجافة مع المواد السائلة.
  • شكلي الخليط بالطريقة التي تريدي.
  • اقليها في زيت حامي و غزير حتى تأخذ اللون الدهبي.
  • تزين بجوز الهند و الفستق.

بالهناء و الشفاء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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