انت الان تتابع خبر طريقة عمل الفاصوليا البيضاء.. أسهل أكله هتقدميها على الغذاء مفيدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة عمل الفاصوليا البيضاء من أبرز الأشياء التي تبحث عنها جميع السيدات الذين يريدون تقديمها على المادة طوال الوقت، وهي من أكثر الأكلات التي تتميز بأن طعمها لذيذ ومليئة بالكثير من العناصر الغذائية الهامة.

مكونات طبق الفاصوليا البيضاء

1/2 كيلو لحم بقري مقطع.

رأس بصل كبيرة مقطعة.

فص ثوم مهروس.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزينون.

اثنان ملاعق صغيرة كمون.

بهارات وتوابل.

ملح أبيض.

اثنان كوب فاصوليا ناشفة.

اثنان كول من عصير الطماطم الطازج.

خطوات عمل الفاصوليا البيضاء