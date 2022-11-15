انت الان تتابع خبر طريقة عمل الفاصوليا البيضاء.. أسهل أكله هتقدميها على الغذاء مفيدة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة عمل الفاصوليا البيضاء من أبرز الأشياء التي تبحث عنها جميع السيدات الذين يريدون تقديمها على المادة طوال الوقت، وهي من أكثر الأكلات التي تتميز بأن طعمها لذيذ ومليئة بالكثير من العناصر الغذائية الهامة.
مكونات طبق الفاصوليا البيضاء
- 1/2 كيلو لحم بقري مقطع.
- رأس بصل كبيرة مقطعة.
- فص ثوم مهروس.
- أربع ملاعق كبيرة من زيت الزينون.
- اثنان ملاعق صغيرة كمون.
- بهارات وتوابل.
- ملح أبيض.
- اثنان كوب فاصوليا ناشفة.
- اثنان كول من عصير الطماطم الطازج.
خطوات عمل الفاصوليا البيضاء
- انقعي الفاصوليا البيضاء في الماء لمدة ليلة كاملة فيل ماء ساخنن وقومي بغلي الفاصوليا البيضاء لمدة ما بين 30 لـ 40 دقيقة، وضعي في الماء القليل من الكمون والملح، وانزلي بالفاصوليا وصفيها من الماء جيداً.
- وشحي البصل مع زيت الزيتون لمدة دقائق داخل وعاء كبير، وضيفي عليها اللحمة وقلبي جيداً للعديد من الدقائق وعليه الملح والتوابل للحمة مع لتر من الماء.
- وانتظري للعديد من الدقائق حتى تبدأ الرغوة في الظهور ويتم إزالتها بالمعلقة، وتغلي لفترة لا يقل عن 40 دقيقة إلى أن تتطهي اللحمة جيداً.
- واتركي الفاصوليا على النار لمدة من 30 لـ 40 دقيقة وعليها الصلصة، وداخلها اللحم وتقدم مع الأرز الأبيض ساخنة على المائدة.