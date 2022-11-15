انت الان تتابع خبر تردد قنوات mbc 2023.. هتشوفوا عليها كل البرامج والمسلسلات والأفلام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع حالياً عن تردد قنوات mbc 2023 التي تعتبر من القنوات الهانة لبث كل ما هو جديد على شاشتها، وهي تبث على شاشتها المتنوعة الكثير من البرامج الرائعة والأفلام والمسلسلات الجديدة.

تردد قنوات mbc 2023 الجديد

وتبث قنوات إن بي سي الكثير من المسلسلات والأفلام ومن أهمها “أفلام الحركة، المغامرة، الكوميديا، الجريمة، العاطفة، التاريخ، الرعب، الموسيقي، الخيال العلمي، الحروب، الفانتازيا، الرومانسية، الرسوم المتحركة، أفلام الأطفال، الأفلام الصامتة، وغيرها “.

ويستمتع الكثيرين بمشاهدة العديد من الأقلام بجميع أنواعها وأشكالها المختلفة التي تتناسب مع جميع الأذواق، وتقديم الأفلام العربي والأجنبي بطل الأنواع الخاصة به لأتها من أبرز وأهم القنوات الأساسية التي لا يمكن لأي منزل الابتعاد عنها لأنها من أكبر الشاشات التي تعرض كل شيء يخص الأسرة لأنها ترضى جميع الأذواق طوال الوقت، والتردد هو:

تردد قناة MBC مصر 2023

القمر الصناعي: نايل سات

الدرجة: ٧ درجات غرب

التردد الجديد: ١٢٠١٥

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ٦/٥

التعديل: DVB-S, QPSK

التردد الجديد لقناة MBC مصر 2

القمر الصناعي: نايل سات

الدرجة: ٧ درجات غرب

التردد الجديد: ١١٨٢٣

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ٦/7