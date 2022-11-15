تردد قنوات mbc 2023.. هتشوفوا عليها كل البرامج والمسلسلات والأفلام

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع حالياً عن تردد قنوات mbc 2023 التي تعتبر من القنوات الهانة لبث كل ما هو جديد على شاشتها، وهي تبث على شاشتها المتنوعة الكثير من البرامج الرائعة والأفلام والمسلسلات الجديدة.
ما تقدمه قنوات mbc الفضائية
تردد قنوات mbc 2023 الجديد
ويستمتع الكثيرين بمشاهدة العديد من الأقلام بجميع أنواعها وأشكالها المختلفة التي تتناسب مع جميع الأذواق، وتقديم الأفلام العربي والأجنبي بطل الأنواع الخاصة به لأتها من أبرز وأهم القنوات الأساسية التي لا يمكن لأي منزل الابتعاد عنها لأنها من أكبر الشاشات التي تعرض كل شيء يخص الأسرة لأنها ترضى جميع الأذواق طوال الوقت، والتردد هو:
تردد قناة MBC مصر 2023
القمر الصناعي: نايل سات
الدرجة: ٧ درجات غرب
التردد الجديد: ١٢٠١٥
معدل الترميز: ٢٧٥٠٠
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: ٦/٥
التعديل: DVB-S, QPSK
التردد الجديد لقناة MBC مصر 2
القمر الصناعي: نايل سات
الدرجة: ٧ درجات غرب
التردد الجديد: ١١٨٢٣
معدل الترميز: ٢٧٥٠٠
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: ٦/7