الإعلان عن وظائف خالية بمرتب 4500جنيه للشباب – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
كاشير:
مقر العمل الشيخ زايد – الجيزة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة لا يشترط
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 21 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 4000 – 4500 جنيه مصري
هدف الوظيفة:
مسؤول عن تغليف اوردارات والمعاملات النقدية والائتمانية باستخدام ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية أو غيرها من أنظمة نقاط البيع. يدير المكالمات الواردة من عملائنا في الوقت المناسب. يضمن دقة طلبات عملائنا من خلال الاهتمام بالاحتياجات التفصيلية لكل متصل.
المهام الوظيفية:تغليف اوردارات العملاء
توفير خدمة فائقة من خلال الرد على المكالمات الواردة وعلى طلبات العملاء واستفساراتهم
التعامل مع المعاملات النقدية أو الائتمانية أو الشيكات مع العملاء
إصدار الإيصالات والمبالغ المستردة
عد النقود في الأدراج النقدية في بداية الورديات ونهايتها للتأكد من صحة المبالغ
الحفاظ على موقف إيجابي وودى ومهني تجاه العملاء في جميع الأوقات
الرد الفوري على استفسارات العملاء
التواصل مع العملاء عبر قنوات مختلفة (هواتف ، بريد إلكتروني ، إلخ …)
التعرف على شكاوى العملاء وحلها
التعرف على منتجاتنا حتى تتمكن من الإجابة على الأسئلة بشكل فعال
الاحتفاظ بسجلات تفاعلات العملاء والمعاملات والتعليقات والشكاوى
التواصل والتنسيق مع الزملاء حسب الضرورة
متابعة استفسارات العملاء والشكاوي التي لم يتم الرد عليها أو حلها
محاولة خلق اهتمام عند العميل بالمنتجات التي تقدمها الشركة