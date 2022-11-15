انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية بمرتب 4500جنيه للشباب – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

اسم الشركة Food Geeksمقر العمل الشيخ زايد – الجيزةالعمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة لا يشترط

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 21 – 30 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 4000 – 4500 جنيه مصري

هدف الوظيفة:

مسؤول عن تغليف اوردارات والمعاملات النقدية والائتمانية باستخدام ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية أو غيرها من أنظمة نقاط البيع. يدير المكالمات الواردة من عملائنا في الوقت المناسب. يضمن دقة طلبات عملائنا من خلال الاهتمام بالاحتياجات التفصيلية لكل متصل.

المهام الوظيفية:

تغليف اوردارات العملاءتوفير خدمة فائقة من خلال الرد على المكالمات الواردة وعلى طلبات العملاء واستفساراتهمالتعامل مع المعاملات النقدية أو الائتمانية أو الشيكات مع العملاءإصدار الإيصالات والمبالغ المستردةعد النقود في الأدراج النقدية في بداية الورديات ونهايتها للتأكد من صحة المبالغالحفاظ على موقف إيجابي وودى ومهني تجاه العملاء في جميع الأوقاتالرد الفوري على استفسارات العملاءالتواصل مع العملاء عبر قنوات مختلفة (هواتف ، بريد إلكتروني ، إلخ …)التعرف على شكاوى العملاء وحلهاالتعرف على منتجاتنا حتى تتمكن من الإجابة على الأسئلة بشكل فعالالاحتفاظ بسجلات تفاعلات العملاء والمعاملات والتعليقات والشكاوىالتواصل والتنسيق مع الزملاء حسب الضرورةمتابعة استفسارات العملاء والشكاوي التي لم يتم الرد عليها أو حلهامحاولة خلق اهتمام عند العميل بالمنتجات التي تقدمها الشركة