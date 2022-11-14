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طريقة صلاة الاستخارة وموعدها والدعاء الخاص بها

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رياض - احمد صلاح - يواجه الإنسان على مدار حياته الكثير من الإختبارات الصعبة والتي يكون من الصعب عليه تحديد الاختيار المناسب، ونتيجة لعدم قدرة على الاختيار يصاب الإنسان بالقلق وعدم القدرة على التفكير، ولكن من الجانب الآخر يجب اتخاذ القرار بشكل حاسم في بعض الأمور بشكل سريع، مثل التقديم على وظيفة أو طرق وظيفة أو القيام بمشروع أو في حالة الخطبة والمثير من الأمور المصيرية في حياة الفرد، فتأتي صلاة الاستخارة هادمة لهذه الضغوطات، حيث انها تعد ملجأ من التشتت في التفكير واتخاذ القرارات الهامة.
 
 

كيفية أداء صلاة الاستخارة

 
صلاة الاستخارة هي سنة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا الحبيب المصطفى كيفية أداء صلاة الاستخارة وهي كتابي:

اولآ عقد النية والتوكل على الله بأن الله قادر على فعل كل شئ، تصلي ركعتين سنة الله، ويفضل قارئة سورة الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة.

وهناك طريقتين للدعاء الاولى بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام مباشرة من الصلاة تقول دعاء الاستخارة، والثانية وهي بعد الانتهاء من الركعتين تقوم بصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية، وهي الجزء الثاني من التشهد، وبعدها تقوم برقع ذراعيك الله وتدعوه بدعاء الاستخارة.

صيغة دعاء صلاة الاستخارة

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ.. اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ «اذكر حاجتك» خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ.. اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ «اذكر حاجتك» شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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