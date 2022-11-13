انت الان تتابع خبر طريقة عمل صينية لحم مفروم بالبطاطس والباذنجان.. محتارة في الغداء حضريها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث عدد من الأشخاص عن طريقة عمل صينية لحم مفروم بالبطاطس والباذنجان، وجميع مكوناتها من المنزل وهي تفيد الجسم كثيراً، وتقدم على مادة الإفطار أو الغداء لأنها ذات طعم مميز ويحبها.

مكونات صينة لحم مفروم بالبطاطس والباذنجان

4 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب كريمة الطبخ.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

بصله مفرومة.

رثوم مفروم.

نصف كيلو لحم مفروم.

كوب بازار وجزر.

ملعة صغير ة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زعتر أخضر.

خطوات عمل صينية لحم مفروم بالبطاطس والباذنجان