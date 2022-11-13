انت الان تتابع خبر‌لن تتخيلي.. إليك استخدامات البصل في إبعاد النمل وبق الفراش وصبغ الأقمشة والتنظيف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هل تعلمين سيدتي أن للبصل استخدامات عديدة في أمور غير الطبخ وقد اعتمد عليها القدماء في التخلص من السموم والروائح غير المرغوب بها منذ القدم كما أنها استخدمت في المصابغ واليوم سنتشارك معكم هذه الاستخدامات ، والتي ستفيدكم جدا في حياتكم اليومية .

وهي كالأتي :-

تخفيف حدة رائحة الطلاء

اقطعي البصل إلى نصفين، وضعيه في الأماكن المستهدفة.

التنظيف وإزالة الروائح عن السكين الصدئة

ننصحك بفركه بقطعة بصل مغموسة في السكر البودرة. تتميز هذه الحيلة بكونها فعالة وصحية.

تنظيف الأحذية

تقطعي البصل إلى نصفين وتفركي المناطق الملوثة من الحذاء باستخدامه.

تمرري قطعة قماش رطبة على الحذاء لتمسحي بقايا الأوساخ.

إذا اقتضت الحاجة، يمكنك أن تستخدمي القليل من الصابون لتحصلي على نتيجة ممتازة.

المحافظة على لوحة مطلية بألوان زيتية

يمكنك فرك البقع باستخدام نصف قطعة بصل. أعيدي الكرّة حتى يصبح البصل أسود اللون.

إبعاد الحشرات

ينزعج النمل والبعوض ومعظم الحشرات الأخرى من رائحة حلقات البصل.

املئي طبقاً بالبصل المفروم، وضعيه على ممر الحشرات المعتاد.

يمكنك أيضاً إضافة الماء الساخن إلى البصل وسكب الخليط داخل زجاجة سبراي. عندها، يمكنك رشه على المناطق المليئة بالحشرات.

صبغ القماش

ضعي 300 غرام من قشور البصل داخل قدر مليئة بالماء المغلي. اتركيها تغلي لمدة ساعة.

قومي بتصفية الخليط، وسخنيه دون أن تغليه ثم ضعي النسيج داخله.

قومي بقلبه بانتظام واغسليه بالماء قبل أن تجففيه في الهواء الطلق.