انت الان تتابع خبر رقم جهاز حماية المستهلك.. ازاي تقدر تبلغ عن ارتفاع الأسعار اعرف من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يحرص جهاز حماية المستهلك على تقديم الرقم لكل المواطنين في حالة من الغش التجاري، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن رقم جهاز حماية المستهلك والخطوات الخاصة بالإبلاغ عن أي احتكار أو ارتفاع أسعار السلع أو ارتكاب أي عملية فيها غش تجاري يعرض صاحبه من التجار للمشاكل ويؤذي المستهلك.

رقم جهاز حماية المستهلك للشكاويوجاء في هذا التقرير رقم الشكاوى الخاص بجهاز حماية المستهلك وطرق التواصل المستمرة مع الجهاز، وهي يكون للإبلاغ عن أي استغلال أو احتكار أو رفع التاجر الأسعار لدرجة مبالغ فيها، والأرقام هي:

– الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضي.

– عن طريق واتس آب على رقم 01577779999

– إرسال شكواك الكترونيا من هنا.

– إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753

عنوان جهاز حماية المستهلك

ومن الممكن لجميع الأشخاص الذين يريدون تقديم شكوى ورقية، أن يتوجهوا لمقر الجهاز في العنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 في القرية الذكية لتقديم الشكوى من خلال اليد.