انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية للإناث بمرتب 7000 جنيه – التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مديرة مكتب رئيس مجلس الإدارة:
اسم الشركة سكاى دريم
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة مدير / مشرف
يشترط حسن المظهر واللباقه
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة سنتان-15 سنة خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 25 – 44 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس أساسيات
يشترط حسن المظهر واللباقه
السن من ٢٥ الىً ٤٠
العمل ٨ ساعات من 9ص الى 5م
الراتب من ٥٠٠٠ج الىً ٨٠٠٠ج
التواصل على الوتس 01007438198