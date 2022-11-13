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الإعلان عن وظائف خالية للإناث بمرتب 7000 جنيه – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مديرة مكتب رئيس مجلس الإدارة:

 
اسم الشركة سكاى دريم
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة سنتان-‎15 سنة خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 25 – 44 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس أساسيات

يشترط حسن المظهر واللباقه
السن من ٢٥ الىً ٤٠
العمل ٨ ساعات من 9ص الى 5م
الراتب من ٥٠٠٠ج الىً ٨٠٠٠ج
التواصل على الوتس 01007438198

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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