انت الان تتابع خبر تقسيط فاتورة الكهرباء .. إليكم الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة لتقديم الطلب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الساعات الماضية باستخدام محرك البحث الأشهر في العالم جوجل لمعرفة كيفية تقسيط فاتورة الكهرباء، خاصة مع إصدار الفواتير الخاصة باستهلاك الشهر الحالي بداية من أول شهر نوفمبر.وفي هذا السياق حددت وزارة الكهرباء والطاقة المستجدة كيفية تقديم طلب تقسيط فاتورة الكهرباء، وكذلك المستندات الرسمية لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية

كيفية تقديم طلب تقسيط فاتورة الكهرباء: