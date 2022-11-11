انت الان تتابع خبر تردد قناة كراميش الجديد .. تعرف عليه من هنا وشغل لعيالك محتوي تربوي وتعليمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية باستخدام المحرك المخصص لذلك جوجل حول تردد قناة كراميش الجديد ، خاصة بعد قيام عدد كبير من القنوات بعملية تحديث للترددات الخاصة بها على مدار الأيام الماضية.وقامت قناة كراميش بتحديث ترددها خلال الأيام الماضية شأنها شأن الكثير من القنوات على القمر الصناعي نايل سات، التي تتميز بتقديم الكثير من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال في إطار تربوي وتعليمي وديني إضافة إلى ترفيهي، حتى لا يمل الأطفال منها على مدار الأربع والعشرون الساعة، والتي جعلها في صدارة القنوات التي يبحث عنها الأطفال خلال الفترة الماضية.

تردد قناة كراميش الجديد: