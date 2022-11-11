التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين .. اعرف خطوات وشروط التسجيل من هنا

رياض - احمد صلاح - استخدم الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية محرك البحث الشهير جوجل اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022، لمعرفة كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.من جانبها حدد المجلس السعودي للتعليم والتدريب والتقييم للمعلمين والمعلمات كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وشروط التسجيل ورابط التسجيل والخطوات التي يجب اتباعها من قبل المدرسين للتسجيل.
خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين:
1- الدخول إلي موقع مركز قياس عن طريق الضغط هنا.
2- تسجيل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.
3- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
4- النقر على أيقونة الاختبارات المتاحة للتسجيل.
5- الضغط على اختبار كفاءة التدريس.
6- اختيار أيقونة تسجيل.
7- تحديد موقع الاختبار.
8- تحديد موعد امتحان رخصة المعلم.
9- الضغط على إرسال.
شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين:
1- لخريجي الجامعات فقط.
2- تسجيل الترخيص في نظام التراخيص التخصصي ساري المفعول لمدة 3 سنوات من تاريخ بدء الترخيص.
3- ترخيص كمدرس ممارس، يجب أن تحصل على درجات بين 50 و 69 في الاختبار المؤهل.