دعاء يوم الجمعة المستجاب.. رددوا اللهم ارزقنت لذة النظر لوجهك الكريم

رياض - احمد صلاح - يريد الجميع في الوقت الحالي معرفة دعاء يوم الجمعة المستجاب، وذلك لأنه من الأيام العظيمة عند جميع المسلمين ويكون في الوقت بين صلاة العصر والمغرب، وهي من أبرز الأشياء التي يتم التنقيب والبحث عنها طوال الوقت.
دعاء يوم الجمعة-اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.
– سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.
– اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.
– اللهمّ نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.
– اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.
– اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.
دعاء لأبي المتوفي
-اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.
•رحيله ترك بي فراغًا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين.
•اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.
•اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.
•رحم الله ميت أمات جزءا من الحياة في عيني من بعده اللهم ارحم أبي ولا تطفئ نور قبره.
•اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.
اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.
دعاء يوم الجمعة قصير
- اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.
- اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.
- اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.
- اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.
دعاء لزوجي يوم الجمعة
- اللهمّ في يوم الجمعة أسألك أن تملأ قلب زوجي بمحبتي واجعله لا يرى سواي وأعني على فعل ما يرضيه ويسعده، اللهم بصِّني بما يحبه زوجي لأفعله وبصرني بحوائجه لأقضيها له، اللهم اجعلني له روحًا كما جعلته روحي.
- اللهمّ في يوم الجمعة المباركة يا من خلقت زوجي وكرّمته وحسنت خَلقه وخُلقه وأسكنته شغاف قلبي من غير حول مني ولا قوة اجعله سندي وعزي واجعلني خليلته وبيت سره وملاذ قلبه ومنتهى أمره.
- وفي يوم الجمعة يا رب يا من خلقت زوجي وجعلته قدري وأوليته أمري فقُرَّ به نظري وأسعد به عمري يا سيدي يا منتهى أملي يا رب العالمين.
- في يوم الجمعة المباركة عندك يا رب إنه زوجي توأم روحي وشطر قلبي أدم عليه العافية ما بقي في عمره باقٍ ومتعه بحلاوة السجود بين يديك طوال حياته يا أكرم الأكرمين.
- يا رب في يوم الجمعة أفِض على زوجي من بركاتك ورحمتك ما يهوِّن عليه مشاقَّ الحياة وضيقها وانثر على أيامه من توفيقك ما يجعله يخرُّ لك ساجدًا.
- اللهمّ في يوم الجمعة كُن لزوجي إذا انقطعت أمامه السُّبُل واستوحش من ظلمة الطريق، وأنر طريقه بنور الإيمان وعامله بالفضل والإحسان وتجاوز عن سيئاته فيما مضى وكان إنك أنت الرحيم الودود.
- في يوم الجمعة يا الله خُص زوجي من العطايا ما خصصت به أوليائك ومده بمدد من عندك حتى لا يكون رجاؤه إلا لك ولا ينتهي سؤاله إلا إليك.
دعاء صباح يوم الجمعة
اللهم يا ذا الجلالة أفتح لنا خزائن رحمتك، اللهم أبعد عنا عذاب جهنم، و إرزوقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا.
يا الله أسألك من فضلك العظيم أن ترزقني، ولا تحوجني لأحد غيرك وزدني لك شكراً، يا أرحم الرحمين.
اللهم لا تؤخذنا بما نسينا أو أخطائنا، وعفو عنا، إنك أنت الرحمان الرحيم.
اللهم إني أسألك الرزق، والغني، وراحة البال، اللهم يا رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم أرزقني بحلالك وأبعد عني حرام الدنيا.
اللهم بارك لي في رزقي، وأكثر الخير فيه يا أرحم الرحمين.
اللهم إني أسألك بعطفك، ولطفك أن تقضي لنا الديون إن تراكمت، وكفنا حلالك عن حرامك يا واسع العطاء.
دعاء صباح يوم الجمعة
اللهم يا ذا الجلالة أفتح لنا خزائن رحمتك، اللهم أبعد عنا عذاب جهنم، و إرزوقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا.
يا الله أسألك من فضلك العظيم أن ترزقني، ولا تحوجني لأحد غيرك وزدني لك شكراً، يا أرحم الرحمين.
اللهم لا تؤخذنا بما نسينا أو أخطائنا، وعفو عنا، إنك أنت الرحمان الرحيم.
اللهم إني أسألك الرزق، والغني، وراحة البال، اللهم يا رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم أرزقني بحلالك وأبعد عني حرام الدنيا.
اللهم بارك لي في رزقي، وأكثر الخير فيه يا أرحم الرحمين.
اللهم إني أسألك بعطفك، ولطفك أن تقضي لنا الديون إن تراكمت، وكفنا حلالك عن حرامك يا واسع العطاء.