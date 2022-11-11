الإعلان عن وظائف خالية للسيدات بمرتبات عال العال – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
سكرتيره تنفيذيه
مقر العمل مصر الجديدة – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 28 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
شروط الوظيفه
إيجاد العمل علي برامج مايكروسوفت أوفيس ( علي الاقل الوورد و الاكسيل) بشكل احترافي.
التفرغ التام للشغل والقدره علي العمل تحت ضغط والعمل بشكل منظم و دقيق.
ايجاده اللغه الانجليزيه بشكل جيد والرد علي الايميلات.
خبرة فى تخطط العمل والتنسق بين الادارات وإتخاذ القرارات المناسبه وتحمل المسئولية.
خبرة فى الموارد البشرية والمقابلات الشخصيه ومتابعه الموظفين.
خبرة فى التعامل مع العملاء و حل المشاكل.
حسنة المظهر والسلوك شرط اساسي.
يفضل من سكان مصر الجديدة و ضواحيها مواعيد العمل من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 6 مساءا – الجمعه والسبت اجازه
– يتم تحديد الراتب بناءاً علي المقابله مع رئيس مجلس الاداره شخصيا.