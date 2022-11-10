انت الان تتابع خبر تخفيضات الجمعة البيضاء.. هتوفروا كتير وهتشتروا المنتجات العالمية برخص التراب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر الجمعة البيضاء من أهم الأيام التي يكون فيها الكثير من العروض والخصومات بجميع الدول العربية بأكملها، ويقدم في هذا اليوم الكثير من العروض والخصومات والتخفيضات التي تكون على جميع المنتجات، ويريد الجميع الحصول على هذه العرض اليوم المميز.

موعد الجمعة البيضاء في السعودية

وبدئت منصة أمازون الجمعة البيضاء اليوم 10 نوفمبر وتستمر ليوم 12 نوفمبر وتكون بتخفيضات على المنتجات تصل لـ 70%، وهي من الأيام المميزة التي تقدم فيها كل الخصومات والعروض المميزة، وتوجد الكثير من المتاجر التي تقدم من أول نوفمبر إلى نهايته، ويكون هذا اليوم كل جمعة في شهر نوفمبر.

وإن الجمعة البيضاء في السعودية هذا العام تكون يوم 25 من شهر نوفمبر، وهو يوافق 1جمادي الأول ويجمع بين كل المتاجر والمحلات التي توفر الكثير من الخصومات والتخفيضات، وبشكل خاص في المتاجر الإلكترونية تاني توفر كل السلع، وأيضاً تكون في المواقع الشهيرة التي توفر عدد كبير من المنتجات الكهربائية والإلكترونية وغيرها من الأشياء الأخرى.