انت الان تتابع خبر طريقة عمل رول الجبنة.. الخطوات سهلة والطعم لذيذ ومفيد واقتصادية بدون لحوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة عمل رول الجبنة من أسهل الأشياء التي تقدمها الأمهات لأبنائها، وذلك لأنه بطعم لذيذ ورائع وغير تقليدي، ويتم تقديمها بأسهل الطرق والمكونات البسيطة التي تقدم بها لأنها من المعجنات ذات الطعم اللذيذ.

مكونات رول الجبنة

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

¼ كوب من الزيت.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

واحد علبه زبادي.

ماء للعجن.

جبنة فيتا للحشو.

خطوات عمل رول الجبنةقومي بمزج كل المقادير مع بعضها البعض وتعجن جيداً باستعمال الماء، إلى أن تتكون عجينة طرية ولينه وتترك إلى أن تختمر.

وذلك حتى يتضاعف حجمها ثم يتم فردها بشكل مستطيل، وافردي عليها طبقة من الجبنة فيتا البيضاء، وأيضاً لفي رول الجبنة وقطعية على شكل دوائر وضعيه في الصينية داخل فرن درجة حرارته 200 درجة إلى أن ينضج وتأكل وهي ساخنة.