انت الان تتابع خبر طريقة عمل رول الجبنة.. الخطوات سهلة والطعم لذيذ ومفيد واقتصادية بدون لحوم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة عمل رول الجبنة من أسهل الأشياء التي تقدمها الأمهات لأبنائها، وذلك لأنه بطعم لذيذ ورائع وغير تقليدي، ويتم تقديمها بأسهل الطرق والمكونات البسيطة التي تقدم بها لأنها من المعجنات ذات الطعم اللذيذ.
مكونات رول الجبنة
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- ¼ كوب من الزيت.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة كبيرة من السكر.
- رشة ملح.
- واحد علبه زبادي.
- ماء للعجن.
- جبنة فيتا للحشو.