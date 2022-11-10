الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين حديثي التخرج – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسب فرع:
مقر العمل حى الزهور – بورسعيد
العمالة المطلوبة
مستوي الخبرة حديث التخرج
سنين الخبرة 3 سنوات خبرة على الأكثر
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 21 – 27 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
تنفيذ الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الشركة
تأمين المعلومات المالية من خلال استكمال النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات.
اغلاق حسابات الفرع يوميا وعمل فواتير
مراجعة حسابات العملاء للفرع
جرد علي عهدة ومخزن الفرع يوميا
التنسيق بين محاسب اول الفروع بشكل دوري