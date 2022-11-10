انت الان تتابع خبر طريقة عمل فطائر اللحمة.. مكوناتها بسيطة ومغذية لأطفالك وضعيها على مائدتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جميع الأمهات تريد أن تقدم الكثير من الأكلات اللذيذة والشهية على المائدة طوال الوقت، ولذلك فسوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر اللحمة لأنه من أكثر الأكلات الشهية التي تقدم بمذاق رائع ولذيذ لكل الأطفال والكبار.

مكونات فطائر اللحمة

واحد كيلو دقيق.

½ كوب زيت.

1 كوب زبادي.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن.

والحشوة:

½ كيلو لحم مفروم.

اثنان بصلة مفرومة.

اثنان فلفل رومي مفروم.

ملعقة كبيرة فلفل حار مقطع جيداً.

1/24 كولب بقدونس مفروم.

بهارات لحمة.

ملح.

فلفل أسود.

دقيق للأرضيات.

خطوات عمل فطائر اللحمة