انت الان تتابع خبر طريقة عمل فطائر اللحمة.. مكوناتها بسيطة ومغذية لأطفالك وضعيها على مائدتك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - جميع الأمهات تريد أن تقدم الكثير من الأكلات اللذيذة والشهية على المائدة طوال الوقت، ولذلك فسوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر اللحمة لأنه من أكثر الأكلات الشهية التي تقدم بمذاق رائع ولذيذ لكل الأطفال والكبار.
مكونات فطائر اللحمة
- واحد كيلو دقيق.
- ½ كوب زيت.
- 1 كوب زبادي.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ماء دافئ للعجن.
- والحشوة:
- ½ كيلو لحم مفروم.
- اثنان بصلة مفرومة.
- اثنان فلفل رومي مفروم.
- ملعقة كبيرة فلفل حار مقطع جيداً.
- 1/24 كولب بقدونس مفروم.
- بهارات لحمة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- دقيق للأرضيات.
خطوات عمل فطائر اللحمة
- ضعي في العجان جميع المكونات والماء الدافئ بشكل تدريجي واعجنيه إلى أن يصبح عجينة لينة ومتماسكة وتكون سهلة التشكيل وضعها في مكان دافئ إلى أن تختمر بشكل كامل.
- وبعدها افردي العجين على مكان فيه دقيق ويكون على هيئة مربع مثل السينابون إلى أن يصبح السمك رفيع وادهني بالزيت وضعي الحشوة ولفيها لاول مرة وقطعيها مثل السينابون وافرديها من جديد وضعيها في طاسة غير لاصقة عليها زيت، وضعي الفطائر وسويها من الناحيتين على نار متوسطة وتقدم ساخنة.