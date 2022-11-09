انت الان تتابع خبر وظائف خالية المدرسة المصرية الدولية .. تعرف على التخصصات المطلوبة وقدم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت المدرسة المصرية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من وظائف خالية للمعلمين في الكثير من الأقسام دخل مدرسة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.وكشفت المدرسة المصرية الدولية عن وظائف خالية التي تطرحها هذه الشركة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وكيفية التقديم وموعد التقديم وهذا ما سوف نكشف عنه في السطور التالية.

معلمين في جميع التخصصات لمراحل “PYP – MYP – DP”، حيث أنها قامت بوضح عدد من الشروط الهامة التي لابد من توافرها في المتقدم لكي يتم قبوله للعمل في المدرسة المصرية الدولية.

كيفية التقديم في وظائف خالية المدرسة المصرية الدولية:

يمكن للراغبين التقدم في هذه الوظائف عن طريق الضغط هنا