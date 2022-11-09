عروض كارفور .. اعرفيها من هنا يا ست البيت والحقي اشتري

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الدقائق الماضية، عن طريق استخدام المحرك جوجل لمعرفة عروض كارفور التي قامت بالإعلان عنها خلال شهر فبراير الجاري.ويتميز شهر فبراير بالكثير من الخصومات والعروض التي تقوم الكثير من الشركات والمحلات التجارية والمركات الكبيرة بالإعلان عنها فيما يطلق عليها “البلاك فرايدي 2022” بما في ذلك عروض كارفور على أجهزة كهربائية ومنتجات مختلفة.
عروض كارفور :
1- ثلاجة شارب بسعر 9790 بدلًا من 10499 جنيهًا
2- ثلاجة فريش بسعر 14850 بدلًا من 15799 جنيهًا.
3- ثلاجة توشيبا بسعر 12469 بدلًا من 13499 جنيهًا.
4- بوتوجاز يونيون آير بسعر 4599 بدلًا من 5599 جنيهًا.
5- بوتوجاز زانوسي بسعر 5499 بدلًا من 5899 جنيهًا.
6- فرن فريش 48 لتر بسعر 1595 بدلًا من 1699 جنيهًا.
7- ميكرويف فريش سعة 20 لتر بسعر 2199 بدلًا من 2350 جنيهًا.
8- مبرد مياه جاك بسعر 2199 بدلًا من 2599 جنيهًا.
9- سخان كهربائي فريش بسعر 3665 بدلًا من 3899 جنيهًا.
10- سخان غاز يونيون آير بسعر 2399 بدلًا من 2699 جنيهًا.
11- مكنسة كهربائية تورنيدو بسعر 1379 بدلًا من 1599 جنيهًا.
12- تليفزيون سامسونج أل أي دي 55 بوصة بسعر 8499 بدلًا من 11599 جنيهًا.
13- تليفزيون أل جي 32 بوصة بسعر 4099 بدلًا من 4999 جنيهًا.
14- تليفزيون سامسونج 43 بوصة بسعر 6599 بدلًا من 8499 جنيهًا.
15- تليفزيون سامسونج 50 بوصة بسعر 7999 بدلًا من 10499 جنيهًا.
16- تليفزيون جاك الذكى 43 بوصه عالي الوضوح بسعر 4499 بدلًا من 4799 جنيهًا.
17- تلفزيون سامسونج الذكي 43 بوصة بسعر 6399 بدلًا من 6999 جنيهًا.
18- تلفزيون يونيون اير 32 بوصة عالي الدقة بسعر 2299 بدلًا من 2599 جنيهًا.
19- تليفزيون يونيون أير 43 بوصة بسعر 5099 بدلًا من 5399 جنيهًا.
20- تلفزيون بريما 32 بوصة الذكي عالي الوضوح بسعر 3299 بدلًا من 3799 جنيهًا.
21- تلفزيون سوني 32 بوصة عالي الدقة بسعر 3999 بدلًا من 5099 جنيهًا.
22- تلفزيون بريما 32 بوصة عالي الوضوح بسعر 2799 بدلًا من 3399 جنيهًا.
23- تلفزيون بريما 40 بوصة الذكي عالي الوضوح بسعر 4899 بدلًا من 5399 جنيهًا.