تردد قناة beur tv نايل سات .. تعرف عليه من هنا واستمتع ببرامج متنوعة على مدار الساعة

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رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية باستخدام المحرك المخصص لذلك جوجل حول تردد قناة beur tv نايل سات ، خاصة بعد قيام عدد كبير من القنوات بعملية تحديث للترددات الخاصة بها على مدار الأيام الماضية.وقامت قناة beur tv بتحديث ترددها خلال الأيام الماضية شأنها شأن الكثير من القنوات على القمر الصناعي نايل سات، التي تتميز بتقديم الكثير من الأخبار المتنوعة على مدار الأربع والعشرون الساعة، من العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمكنت من جذب فئه كبيرة من المشاهدين خلال الفترة الماضية

تردد قناة beur tv نايل سات:

تردد القناة 10922

معدل الترميز 27500.

معدل الخطأ 5/7

الاستقطاب عمودي

الجودة SD