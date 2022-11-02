أنقلبت حياتها الى جحيم .. شاب يفعل بعروسه ما لا يفعله شيطان ويتسبب بدخولها المصحة النفسية .. تفاصيل أفزعت الجمهور

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودي بقصة صادمة لعروس عروس من تبوك انقلبت حياتها الى جحيم بعد أسبوعين من زواجها .

وفي التفاصيل ، فإن العروس وتدعى ندي ( 24 عاما ) أصيبت بفقدان الذاكرة وأدخلت المصحة النفسية بعد اسبوعين من زواجها جراء التعنيف من زوجها .

جانبها ، قالت شقيقة العروس إنها لم تتواصل مع شقيقتها ندى بعد زواجها ، لأنها بشهر العسل ، ولم يرغبوا في إزعاجها ، مؤكدة أنها لم تكن تشتكي من أي مشاكل نفسية أو صحية .

وأضافت : أنها لم تكن تعلم بأن زوجها كان يحتجزها بالمنزل ، ويضربها بشكل يومي طوال أسبوعي الزواج .

وتابعت : إن الزوج كان يقوم بإدخال الذئب على شقيقتها ، ويضربها حتى إنها فقدت ذاكرتها ، وأصبحت لا تعرفهم ودائما ما كانت تسألهم من يكونون ؛ حيث إنها لم تعد قادرة على التعرف عليهم