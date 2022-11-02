انت الان تتابع خبر تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022.. التفعيل الآن شوفها دلوقتي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع عن تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022 على مؤشر بحث جوجل أثناء الساعات الأخيرة أمس الاثنين، وتستطيع أن تتبع جميع الخطوات الهامة التي تساعدك في مشاهدتها ومتابعتها بشكل دائم.
خطوات ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية على جهازك
ويتم ضبط التردد الخاص بقناة القاهرة الإخبارية على جهازك:
والنقر على قائمة من ريموت الرسيفير.
اختر INSTALLATION.
اختيار إضافة تردد جديد.
تردد قناة القاهرة الإخبارية
تردد: 11747.
الاستقطاب: عمودي.
معامل التصحيح: 4/3.
معدل الترميز: 27500.
التشفير: مفتوح.
تردد : 11747.
الاستقطاب يكون عمودي.- التصحيح: 4/3.
ضبط معدل الترميز 27500.
ضبط معدل التشفير يكون، مفتوح.