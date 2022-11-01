انت الان تتابع خبر بالفيديو.. آخر وصفات الشيف أسامة السيد قبل رحيله.. أبرزها الكفتة والفراخ بالزعفران والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد رحيل الشيف أسامة السيد عنا عالمنا اليوم، نعته مواقع إخبارية وإعلامية عديدة، وشاركت المواقع آخر وصفاته التي كان يشاركها باستمرار مع محبيه ومتابعيه، ونقلًا عن الشيف أسامة السيد رحمه الله، نشارك معكم وصفتي الفراخ بالزعفران والكفتة بطريقة مميزة ولذيذة جدًا، حيث كانت هذه الوصفتين آخر ما تركه من وصفات شاركها عبر فيس بوك.

آخر وصفات الشيف أسامة السيد

مدة التحضير: 35 دقيقة.

الكمية: تكفي كمية كل وصفة لخمسة أو ستة أفراد.

السعرات الحرارية: الطبق المتوسط فيه حوالي 175 سعرة حرارية باعتبار كل من الوصفتين غنية بالبروتين.

طريقة عمل وصفات الشيف أسامة السيد

وصفة الكفتة