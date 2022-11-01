انت الان تتابع خبر بالفيديو.. آخر وصفات الشيف أسامة السيد قبل رحيله.. أبرزها الكفتة والفراخ بالزعفران والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بعد رحيل الشيف أسامة السيد عنا عالمنا اليوم، نعته مواقع إخبارية وإعلامية عديدة، وشاركت المواقع آخر وصفاته التي كان يشاركها باستمرار مع محبيه ومتابعيه، ونقلًا عن الشيف أسامة السيد رحمه الله، نشارك معكم وصفتي الفراخ بالزعفران والكفتة بطريقة مميزة ولذيذة جدًا، حيث كانت هذه الوصفتين آخر ما تركه من وصفات شاركها عبر فيس بوك.
آخر وصفات الشيف أسامة السيد
- مدة التحضير: 35 دقيقة.
- الكمية: تكفي كمية كل وصفة لخمسة أو ستة أفراد.
- السعرات الحرارية: الطبق المتوسط فيه حوالي 175 سعرة حرارية باعتبار كل من الوصفتين غنية بالبروتين.
طريقة عمل وصفات الشيف أسامة السيد
وصفة الكفتة
المكونات
- نصف كيلو من الكفتة
- ربع كيلو بصل مفروم ناعم
- ملح، فلفل، بهار الكفتة الجاهز، بابريكا، بيضة وربع كوب بقسماط.
الخطوات
- أولًا، عليك أن تخلطي المكونات جيدًا.
- ومن ثم تشكلينها كما تحبين، بالنسبة لشوي الكفتة.
- يمكن أن تشوينها في الفرن أو على مقلاة غير لاصقة.
وصفة الفراخ بالزعفران
المكونات
- نصف كيلو من صدور الدجاج.
- زعفران، بابريكا، كركم، ليمون، زيت، ملح، بصل، سمن.
- يجب أن تسكبيها مع أرز بسمتي للتقديم.
الطريقة
- نشوّح قطع الدجاج جيدًا مه البهرات.
- وتترك 30 دقيقة على نار هادئة حتى تطهى جيدًا من الداخل.
- وتقدم مع الأرز البسمتي المطهو على البخار.