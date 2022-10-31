انت الان تتابع خبر طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. استعدي بيها لدخول الشتاء وقدميها بالليل لعائلتك هدفيهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقترب كثيراً منا فصل الشتاء لذا بدأت الكثير من ربات المنازل البحث عن طريقة عمل البطاطا بالبشاميل في المنازل لأنها ذات مذاق رائع وشهي، وهي لها الكثير من الفوائد الغذائية المميزة، وتعطي للجسم التدفئة الكاملة التي يحتاج لها.

مكونات البطاطا بالبشاميل

بطاطا مشوية أو مسلوقة مهروسة.

اثنان بيضة.

¼ كوب من السمن.

½ كوب من جوز الهند.

½ كوب سكر.

فانيليا.

بقسماط ناعم.

مكونات البشاميل

اثنان كوب حليب.

½ كوب سكر.

واحد بيضة.

فانيليا.

اثنان ملعقة كبيرة دقيق.

1 ملعقة كبيرة سمنة.

خطوات عمل البطاطا بالبشاميل

قومي بإحضار وعاء كبير وامزجي فيه البطاطا والفانيليا والبيض والسكر والسمنة وجوز الهند.

وبعدها حضري صينية من البايركس، وضعي فيها الزيت أو السمن ورشة بقسماط ناعم.

وضيفي مزيج البطاطا ثم ضيفي لها البشاميل على الوجه.

وضعيه في الفرن لمدة لا تزيد عن ¼ ساعة واتركيه إلى أن يهدأ قليلاً.

خطوات تحضير البشاميل