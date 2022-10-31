انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية في مختلف التخصصات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مشرفين مبيعات خارجية
اسم الشركة الشاهين مقر العمل السيدة زينب – القاهرة العمالة المطلوبة 2 مستوي الخبرة مدير / مشرف سنين الخبرة 3-7 سنوات خبرة رخصة القيادة يشترط – خاصة الجنس المطلوب لا يشترط اللغة الانجليزية أساسيات السن المطلوب 28 – 35 سنة الحاسب الآلي أساسيات المؤهل المطلوب مؤهل عالي مايكروسوفت أوفيس أساسيات – يشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المنتجات الغذائية. – العمل بشركة تعمل في مجال استيراد وتوزيع المنتجات الغذائية. – العمل 8 ساعات يوميا من 8 صباحاً. – الأجازة الأسبوعية: الجمعة.