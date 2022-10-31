الإعلان عن وظائف خالية في مختلف التخصصات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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مشرفين مبيعات خارجية

اسم الشركة الشاهين مقر العمل السيدة زينب – القاهرة العمالة المطلوبة 2 مستوي الخبرة مدير / مشرف سنين الخبرة 3-‎7 سنوات خبرة رخصة القيادة يشترط – خاصة الجنس المطلوب لا يشترط اللغة الانجليزية أساسيات السن المطلوب 28 – 35 سنة الحاسب الآلي أساسيات المؤهل المطلوب مؤهل عالي مايكروسوفت أوفيس أساسيات – يشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المنتجات الغذائية. – العمل بشركة تعمل في مجال استيراد وتوزيع المنتجات الغذائية. – العمل 8 ساعات يوميا من 8 صباحاً. – الأجازة الأسبوعية: الجمعة. المميزات: – راتب اساسي تنافسي + عمولة شهرية + بدل سيارة + عمولة ربع سنوية. – أرباح سنوية. – تأمين طبي خاص مع شركة أكسا و تأمين اجتماعي فوري من أول يوم عمل. – الأجازات الرسمية كاملة.