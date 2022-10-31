انت الان تتابع خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023.. كل محبي الحياة البرية بيبحثوا عنها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع في الوقت الحالي عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023، وذلك لأنها من أهم القنوات المميزة والشيقة التي تلفت أنظار الجميع ممن يحبون دائماً محبي كل الأفلام الوثائقية المميزة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

وتقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك الأفلام الوثائقية الخاصة بالحياة البرية والعلمية والثقافية والتاريخية وغيرها الكثير من الأمثلة المميزة في هذه البرامج، ومنها “طيران العمالقة – التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيارة – هجمات عظمي – البرية الجامحة – خاص القروش – الحيوانات عن كثب – القبض على المهربين – رجل امرأة وكلب – أمن المطارات روما – ملاحقة ديناصورات”.

وينقب جميع الأشخاص في الوقت الحالي على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي لأنها من أبرز القنوات الهامة الذي يريد أن يتابعها الجميع، والعمل على تقديم على شاشتها الأفلام المميزة والجديدة.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد 11411.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 30000.

معدل التصويب ¾.

القمر الصناعي عرب سات

تردد 11804.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل التصويب ¾.