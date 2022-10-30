انت الان تتابع خبر عاجل.. حكم الاحتفال بالهالوين.. توضيح حسم الأمر من عضو الشؤون الإسلامية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عبد الغني هندي، بتوضيح حكم الاحتفال بالهالوين، وقال إن الاحتفال بهذا العيد لا يوجد له أي أصل في الدين الإسلامي وهو ليس من التراث الإسلامي.

الشؤون الإسلامية توضح حكم الاحتفال بالهالوينوقال هندي إن جميع المسلمين لابد أن لا يلتفتوا لمثل هذه التقاليد التي لا تمس لنا بأي صلة، ولابد علينا أن نتمسك بكل عاداتنا وتقاليدنا وأن نبتعد عن كل ما يؤدي لنشر العنف، وأن حكم الاحتفال به واضح في الإسلام وأن هذه الأمور التي تحس على الإرهاب والعنف مع الآخرين حذرنا منها الإسلام وأمرنا بالابتعاد عنها، ولابد أن لا يترك الشباب المسلمين أنفسهم إلي الفراغ الحضاري الذي يجعلهم يتأثروا بكل هذه الأشياء الغريبة أو التي تكون دخيله على ثقافتنا.

الاحتفال بالهالوين لا يجوز في الإسلام

وأعلن عضو الشؤون الإسلامية أن حكم الاحتفال بالهالوين لا يجوز في الإسلام، وذلك لأنه في الأساسي عيد وثني ولا يخصنا بأي شيء وهو أمر لا يجوز على كل المسلمين تقليده سواء في اللبس أو ما يقومون بوضعهم على وجوههم أو ما يفعلون من إرهاب الجميع والتسبب في رعبهم