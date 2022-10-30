انت الان تتابع خبر طريقة عمل الأرز باللبن.. اعرفي أسرار القوام الكريمي والنكهة اللذيذة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نستعرض لكم في هذا المقال طريقة عمل الأرز باللبن، بخطوات سهلة وبسيطة مع ذكر أسرار القوام الكريمي والنكهة الذيذة التي نتذوقها في الأرز باللبن الجاهز، مؤخرصا اصبح العديد من الشيفات ينصحون بإضافة بيضة وكوب من الكريم الشانتيه مع وصفة الأرز باللبن التقليدية، ويؤكدون أن هذه الإضافات من شأنها أن تمنحه قوامصا كريميًا لذيذًا، إليكم الطريقة والخطوات بالتفصيل.

طريقة عمل الأرز باللبن

مدة التحضير: 35 دقيقة.

الكمية: تكفي لخمسة أشخاص.

السعرات الحرارية: 150 في الطبق المتوسط.

مكونات عمل الأرز باللبن

لتر ونصف من اللبن.

كوب ماء مغلي.

نصف كوب من الأرز.

كوب من جوز الهند.

نصف كوب كريم شانتيه.

كوب ونصف من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقة من النشاء.

تحضير الأرز باللبن

يترك الحليب حتى يغلي.

ومن ثم يضاف إليه الأرز المنقوع مسبقًا.

بعد 15 د أضيفي المكونات المتبقية.

يمكنك تذوق درجة الحلاوة وعلى أساسها يمكن أن تضيفي السكر تدريجيًا.

في المرحلة الأخيرة اضيفي الكريم المخفوق وأطفئي النار مباشرةص مع التقليب.

يقدم باردًا، ويمكن أن يزين بجوز الهند والمكسراتى المتوفرة.

بالهناء والشفاء