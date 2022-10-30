انت الان تتابع خبر طريقة عمل كيكة الجلاش.. وصفة حلويات جامدة هتعجب الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جميعنا نعرف الجلاش بوصفته التقليدية والمحببة لقلوبنا، لكن اليوم نشارك معكم طريقة جديدة لتحضير الجلاش، فهذه المرة لن نضع الطبقات فقط، بل سنوضح لكم كيفية تحضير كيكة ومن ثم إضافة رقائق الجلاش معها، عليكم ان تتقيدوا بالمكونات والمراحل، فهخي تضمن لكم نجاح الوصفة من المرة الأولى وبدون تكتلات، لأنها من الوصفات الحساسة والتي يجب أن تتقيدوا بتعليماتها لتحصلوا على مذاق لذيذ.

طريقة عمل كيكة الجلاش

مدة التحضير: 45 دقيقة.

الكمية: تكفي لخمسة أفراد.

السعرات الحرارية: كل قطعة متوسطة من كيكة الجلاش فيها حوالي 250 سعرة حرارية.

مكونات كيكة الجلاش

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة بيكنج باودر.

علبتان من الزبادي.

علبة من الجلاش الجاهزة.

نصف كوب سمن أو زيت.

ملعقة فانيليا.

ربع كوب سكر.

حبة من الليمون أو البرتقال.

طريقة تحضير كيكة الجلاش