انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسب
اسم الشركة الشركه العربيه للسمعيات عرب تون مقر العمل كفر عبده – الاسكندرية العمالة المطلوبة 1 مستوي الخبرة خبرة متوسطة سنين الخبرة سنة-3 سنوات خبرة الجنس المطلوب ذكر اللغة الانجليزية جيد السن المطلوب 24 – 30 سنة الحاسب الآلي جيد جدا المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة ) مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
المهام المطلوبة:تنفيذ الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الشركة تأمين المعلومات المالية من خلال استكمال النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات. اغلاق حسابات الفرع يوميا وعمل فواتير مراجعة حسابات العملاء للفرع جرد علي عهدة ومخزن الفرع يوميا التنسيق بين محاسب اول الفروع بشكل دوري