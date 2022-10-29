انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية للسيدات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

المهام المطلوبة :

اسم الشركة المصرية مقر العمل شبرا الخيمة – القليوبية العمالة المطلوبة 1 مستوي الخبرة خبرة متوسطة سنين الخبرة سنة-‎3 سنوات خبرة رخصة القيادة يشترط – خاصة الجنس المطلوب أنثى اللغة الانجليزية جيد السن المطلوب 22 – 35 سنة الحاسب الآلي جيد جدا المؤهل المطلوب مؤهل عالي مايكروسوفت أوفيس جيد جداتنظيم العمل، وسياسته داخل المكتب. توزيع المهام على موظفي الدوائر والأقسام المختلفة وفقاً لأوامر المدير. تحديد مواعيد المقابلات، واجتماعات المدير، وفقاً لجدول أعماله. ترتيب وتنظيم الملفات، والمستندات المختلفة التي تقوم عليها أعمال الإدارة. استقبال الرسائل الكتابية، والمكالمات، والفاكسات، ورسائل البريد الإلكترونيّ، وعرضها على المدير في أوقات محددة، والرد عليها. حضور الاجتماعات للقيام بعرض جدول الأعمال، وتدوين الملاحظات، والنتائج التي توصل إليها الاجتماع؛ لتوفيرها للمدير في الوقت المناسب. التواصل مع الأقسام المختلفة، والتأكد من تنفيذ القرارات الإداريّة بالشكل المتّفق عليه. تقديم التقارير الدورية للمدير عن متابعة العمل والعاملين، وخاصة الموظفين الجدد، والتأكد من سير أعمالهم بالطريقة الصحيحة، ومدى فعاليتهم في أداء عملهم. عرض الاقتراحات والشكاوي المقدمة من الموظفين والدوائر المختلفة على المدير.