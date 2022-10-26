الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

محاسب مخزن

اسم الشركة كنانة للصناعات الغذائيه مقر العمل الحوامدية – الجيزة العمالة المطلوبة 1 مستوي الخبرة حديث التخرج سنين الخبرة سنتان خبرة على الأكثر الجنس المطلوب ذكر اللغة الانجليزية جيد السن المطلوب 25 – 35 سنة الحاسب الآلي جيد جدا المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة ) مايكروسوفت أوفيس جيد جدا المهام المطلوبة: تنفيذ الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الشركة ويجب تطبيقه بطريقة دقيقة والتأكد من دقة وصحة سير دورة المستندات المالية. إعداد إدخالات الأصول والمسؤولية ورأس المال من خلال تجميع وتحليل معلومات الحساب. يحافظ على الضوابط المحاسبية من خلال التوصية بالسياسات والإجراءات. تأمين المعلومات المالية من خلال استكمال النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات. تحليل وتقديم تقرير عن الوضع المالي بما في ذلك الفروق في بيان الدخل، وإبلاغ النتائج المالية للإدارة، وإعداد الميزانية وتحليلها. الإشراف على الضرائب والالتزام باللوائح الاتحادية. وضع وتنفيذ وتعديل وتوثيق نظم حفظ السجلات والمحاسبة. إسداء المشورة للإدارة بشأن قضايا مثل استخدام الموارد، والاستراتيجيات الضريبية، والافتراضات الكامنة وراء توقعات الميزانية. الحفاظ على سجلات الوكالات الحكومية ودراستها. متابعة ارصدة المخزن من اذون صرف واستلام وجرد للمخزن