انت الان تتابع خبر تحذير من النظر للشمس أثناء الكسوف الجزئي.. بيأثر على الشبكية ويضر الرؤية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مرصد حلوان وفر الفرصة لكل الموطنين مشاهدة ورصد الظاهرة مجاناً، وسوف يستقبل من يريد متابعة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس والتي يشهدها العالم اليوم الثلاثاء.

تحذير من النظر للشمس أثناء الكسوف الجزئي

وأكد رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في العديد من التصريحات، إن الكسوف الجزئي للشمس سوف يبدأ كسوف شبه ظبي، وذلك أي أنه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة وتكون في الساعة الـ 10 و58 دقيقة و10 ثوان، وينتهي في تمام الساعة الـ 3 و2 دقيقة و8 ثوان، والتوضيح أن الكسوف يكون شبه ظلي يتم رؤيته عن طريق أجهزة الرصد الحديثة.

وحذر المعهد كل المواطنين من النظر إلى الشمس بالعين المجردة بدون وجود نظارات شمسية، والتشديد على ضروري توخي الحذر الشديد أثناء الفترة الخاصة بكسوف الشمس، وذلك لأنه لا يسبب ألم بسبب التعرض له، ولكنه يضر العين بشكل مباشر ومن الممكن أن يسبب لبعض الأشخاص فقدان النظر، وأيضاً وجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة حماية الطلاب من هذه الفترة.