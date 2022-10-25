انت الان تتابع خبر دعاء كسوف الشمس.. رددوا في وقته اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر كسوف الشمس من الأحداث الفلكية المميزة التي يشهدها العالم بأكمله اليوم الثلاثاء، وهو يكون جزئي للشمس بدءاً من الساعة الـ 10 و58 و10 ثوان تقريباً، وهو الذي سوف يستمر للساعة 3 و4 دقائق عصراً، ويعتبر كسوف شبه ظلي ويهتم به جميع المصريين وجميع العالم بأكمله.

دعاء كسوف الشمس

وكشفت دار الإفتاء المصرية من خلال حسابها الرسمي عن كل ما يستوجب فعله عند كسوف الشمس طبقاً إلى السنة النبوية، وأن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إن الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا”، وأيضاً قول آخر جاء فيه “إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا”.

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك.

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا.

فإذا رَأَيْتُمْ شيئًا مِن ذلكَ، فافْزَعُوا إلى ذِكْرِهِ ودُعائِهِ واسْتِغْفارِهِ.