انت الان تتابع خبر مسلسل الضاحك الباكي نجيب الريحاني.. مواعيد عرضه على cbc وcbc دراما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث جميع المشاهدين حالياً عن موعد عرض مسلسل الضاحك الباكي نجيب الريحاني، وهو بطولة عمرو عبد الجليل وإخراج محمد فاضل، ويريد أن يتابعها الكثير من الأشخاص الذي يحبون متابعة كل ما هو جديد دائماً.

أبطال مسلسل الضاحك الباكي

ومن المرجح أن يتم عرض مسلسل الضاحك الباكي على قناة سي بي سي الساعة 8 مساءاً، ويعاد مرتين في تمام الساعة الـ 2:30 صباحاً، والـ 12 ظهراً، وأيضاً في تمام الساعة الـ 11 مساءاً ويعاد الساعة 5 صباحاً والـ 10 صباحاً والـ 4 عصراً.

ويعتبر مسلسل الضاحك الباكي واحد من أعمال السير الذاتية إذا أنه يحكي قصة الفنان الكبير الراحل نجيب محفوظ، ويقوم بتجسيد دوره عمرو عبد الجليل، وأيضاً يلعب مصطفى شوقي دور سيد درويش وفردوس عبد الحميد والدة نجيب الريحاني، ورزان مغربي في دور بديعة مصابني وهو سيناريو وحوار محمد الغيطي.