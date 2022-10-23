الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

محاسب

اسم الشركة شركة صناعات غذائية كبرى مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة العمالة المطلوبة 2 مستوي الخبرة خبرة متوسطة سنين الخبرة 3-‎5 سنوات خبرة الجنس المطلوب ذكر اللغة الانجليزية أساسيات السن المطلوب 25 – 28 سنة الحاسب الآلي جيد المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة ) مايكروسوفت أوفيس جيد الحوافز الاضافية 1000 – 2000 جنيه مصري بكالوريس تجاره *قسم محاسبه خبره 3 سنوات في مجال الحاسبه مؤدي الخدمه العسكريه السكن في مدينه 6 اكتوبر او محافظه الجيزه السن من 24 حتي 28