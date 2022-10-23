انت الان تتابع خبر طريقة عمل البطاطس باللبن.. بأقل من نص ساعة هتعملي ألذ غدوة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حضّري لعائلتك وجبة شهيّة ودافئة واقتصادية بالوقت ذاته.. فإن كنت تبحثين عن وصفة لذيذة وبدون لحوم.. ننصحك بتجريب البطاطس باللبن.. نقلًا عن الشيف فاطمة الحاتي جمعنا لكم مكونات الوصفة ومراحلها.. فهي تجمع بين المكرونة بالبشاميل والبطاطس المشوية.. عليك فقط أن تتقيدي بالمراحل فهي تضمن لك نجاح الوصفة حتى لو كنت تدخلين المطبخ من المرة الأولى.

طريقة عمل البطاطس باللبن

مدة التحضير: 45 دقيقة.

الكمية: تكفي لخمسة افراد.

السعرات الحرارية: لأن البطاطس طعام صحي وغير ملغوم بالسعرات.. فإن الطبق المتوسط من البطاطس باللبن يحتوي على 175 سعرة حراريّة.

مكونات عمل البطاطس باللبن

حبتان متوسطتان من البطاطس المسلوقة.

كوبان ونصف من صوص البشاميل الجاهز وبفضل أن يكون متوسط السماكة.

ملح، فلفل، بهار، بابريكا مدخنة وماجي.

كوب من جبن الموزريلا (لتزيين الوجه).

طريقة تحضير البطاطس باللبن