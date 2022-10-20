انت الان تتابع خبر بكيلو لبن واحد .. حضري ألذ جبن رومي في المنزل بنفس طعم المحلات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الجبنة الرومي تعتبر من أنواع الجبنة التي لها شعبية في كافة البلاد المختلفة، فهي لديهم طعم جميل وفوائدها متعددة خصوصا الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم لتقوية العظام والأسنان.

حيث يتم تناولها كوجبة إفطار مميزة كل صباح، والان سنعرض لكم خطوات عمل الجبنة الرومي في البيت بكل سهولة وبتكاليف بسيطة، وذلك لأجل الاستغناء عن شرائها من الخارج.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

تبحث الكثير من الأمهات على طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بخطوات بسيطة ليتم تجهيزها بأقل تكاليف وحتى تكون متواجدة في أي وقت، ولذلك جئنا لكم بخطوات تحضير الجبن الرومي وهي التي تتمثل في الآتي:

المكونات

١ كيلو من اللبن الحليب.

١/٢ كوب من الزبادي الطبيعي.

١/٢ ملعقة من الملح.

١/٢ ملعقة كبيرة من الفلفل اسود.

ربع كوب ماء مثلج.

قطعة من الشاش.

طريقة التحضير والاعداد