انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف درجة حب الزوج لك من شكل حاجبيه عند الغضب .. اكتشفي المزيد!! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هنالك العديد من الدلالات التي قد تكشف لكِ مدى تعلق زوجك بك وحبه وأبرز هذه الدلالات تظهر عند الغضب فهذا هو الوقت الذي ينكشف فيه الإنسان على حقيقته واليوم سنقدم لك اسرار الزواج من شكل حواجبه عند الغضب والذي سنقدم لكِ فيه ثلاثة أشكال .

وكل ما عليك لمعرفة مدى حب زوجك هو تحديد شكل الحواجب الأقرب لشكل حواجب زوجك عند شعوره بالغضب ثم قرأة التحليل أسفل الصور .

الشكل A

يعني اختيار هذا الشكل ان الرجل يتمتع بالقدرة على استخدام المنطق في التعامل مع كل الظروف والمواقف. كما يدل على انه يفضل التفكير بعمق بكل المشاكل التي يواجهها وخصوصاً على مستوى العلاقة مع الزوجة. ولهذا لا يعبر عن مشاعره بوضوح حيث تعتقد الاخيرة انه لا يحبها. لكن عليها الانتباه الى انه يلجأ الى طرق اخرى من اجل الافصاح عن حبه لها. ويمكن ان يظهر هذا من خلال تقديمه الهدايا لها او الاتصال بها مرات عدة خلال النهار او غير ذلك. كذلك يدل شكل الحاجبين هذا على انه يميل الى التفاؤل والى الهدوء وانه يثق بنفسه الى حد كبير. وهذا ما ينعكس بشكل ايجابي على علاقته الزوجية.

الشكل B

يتميز الرجل صاحب شكل الحاجبين هذا بالقدرة الكبيرة على التعبير عن عواطفه. فهو انفعالي وسريع التأثر بمختلف المواقف. كما انه ودود وكريم ولطيف. وهو ما يجعل علاقته بالزوجة بعيدة عن التعقيد ومحكومة بصفات مثل الصدق والوضوح. ولهذا فهو يعبر عن مشاعره تجاهها بوضوح ويحرص على ذلك لأنه يعرف تماماً انه يشعره بالرضى. كما انه يميل الى المرح والى بث اجواء من الارتياح في المحيط العائلي. وهذا ما يدفع شريكة الحياة الى اظهار المزيد من التعلق به ويشعرها بأنه شديد التعلق بها. ومما يدل عليه هذا الشكل ان الزوج سريع التعاطف معها وانه يسارع الى مؤازرتها وتقديم الدعم لها وخصوصاً حين تواجه المشاكل والظروف الصعبة. وهذا يشعرها بالاطمئنان والامان ويشجعها على تقديم التضحيات من اجل بناء العلاقة على اسس متينة.

الشكل C

يدل شكل الحاجبين هذا على ان التسرع هو من ابرز صفات الزوج. وفي هذه الحالة فإنه لا يستخدم المنطق في الحكم على المواقف والاحداث. وهو ما يمكن ان يسبب سوء الفهم بينه وبين الزوجة وقد يكون السبب المباشر او غير المباشر للخلافات التي تنشأ بينهما. الا ان هذا يشير في المقابل الى انه مستمع جيد. فهو يحرص على مجالسة شريكة حياته وعلى التحدث اليها والتعرف على الاسباب التي تشعرها بعدم الارتياح او الغضب او الاستياء احياناً. كما ان هذا الشكل يكشف ميله الى التخطيط والى تصحيح الاخطاء والى تحسين الاداء في مختلف جوانب الحياة الزوجية. وهو ايضاً سريع البديهة ويمكنه ان يجد الحلول للمشاكل التي يمكن ان تواجهها العلاقة والتي يمكن ان تعيق تقدمها نحو الافضل. ومن دلالات ذلك ايضاً انه لا يتردد في الثناء عليها في حضور الاقارب والاصدقاء. كما انه يفخر بإنجازاتها وبقدرتها على اداء المهمات وتحقيق الاهداف بطريقة مميزة. وهذا ما يشكل جزءًا من اسرار الحياة الزوجية التي يكشفها هذا الاختبار ويشعرها بأنه يحبها ويبدي ارتباطه وتعلقه بها بدرحة كبيرة جداً.