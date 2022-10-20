انت الان تتابع خبر أفضل وجبة مدرسية متكاملة .. حضري فطائر الجبنة الاقتصادية أحلى وجبة شهية تقديمها لأطفالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فطائر الجبنة تعتبر أشهر أنواع الفطائر اللذيذة التي يتم تقديمها أثناء ذهاب الأطفال للمدرسة كما انه يجب على الأمهات تحضيرها في المنظل بدل من شرائها من الخارج لاجل ضمان السلامة للأطفال.

وتعد الفطائر الاقتصادية من أجمل أنواع الفطائر التي يعشق تناولها الكثير من الأطفال والكبار ايضا حيث انها تعتبر وجبة خفيفة سريعة التحضير.

حيث بالإمكان تحضيرها على العشاء كوجبة متكاملة تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كما يوجد أنواع كثيرة من الفطائر مثل فطائر اللحمة المفرومة، وفطائر الدجاج اللذيذة، وفطائر العجوة التي يقبل على تناولها الكثير من الناس، وفطائر الزعتر الجميلة وهى تتميز بطعمها الطيب ورائحتها الجميلة التي يرغب في تناولها الكثير من الناس.

وسوف نتعرف في مقال اليوم، على طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة أحلى فطائر تقديمها للأطفال.

مكونات عمل فطائر الجبنة الاقتصادية

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر هشة وخفيفة مثل المحلات وبدون تكلفة وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

كأس من الحليب السائل.

كأس من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الزيت.

ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخل. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبنة الهشة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة للعجن، ونضع بها جميع المكونات السائلة، ثم نضيف الخميرة والسكر ونقلبهم بواسطة الملعقة حتى تذوب المكونات تماماً.

نقوم بوضع الدقيق ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية وسهلة التشكيل.

نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة ساعة على الأقل حتى يختمر.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كور متوسطة الحجم ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق حتى ترتاح ويسهل عملية الفرد.

طريقة حشو فطائر الجبنة الهشة

سوف نتعرف على طريقة حشو الفطائر بخطوات سهلة حتى نحصل على مخبوزات جميلة وهشة وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع كوب بها الجبنة التي ترغبين فيها، وقوم بتقطيع الفلفل الأخضر الرومي على الجبنة ونخلطهم مع بعض.

نقوم بإحضار كرات العجين ونقوم بفردها على شكل دائري، ثم نضع ملعقة كبيرة من خليط الجبنة ونقوم بغلقها جيدًا من الأطراف حتى لا تخرج الجبنة من الجوانب.

ثم نرص الفطائر في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ونتركها حتى ترتاح لمدة 10 دقائق.

ندهن الوجه بالحليب ونرش بالسمسم، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 250 مئوية ونتركها حتى تتحمر وتنضج تمامًا.

ثم نخرج الفطائر من الفرن ونتركها جانباً حتى تصبح دافئ ونقدمها بجانب المقبلات والسلطة الخضراء وبالهناء والشفاء.

يفضل وضع الفطائر على طبق التقديم ونقدم ساخنة بجانب المقبلات المخللات.

نصائح عند عمل فطائر الجبنة

سوف نتعرف على بعض النصائح الهامة التي تساعدنا على عمل مخبوزات هشة وخفيفة مثل الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

ترك العجين يرتاح قبل التشكيل. ترك العجين لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه. كما يفضل تسخين الفرن قبل وضع الصاج بها حتى لا تهبط المخبوزات. نخل الدقيق جيداً قبل وضعه على المواد السائلة حتى لا تحدث كلكعة أثناء العجن. عدم الإفراط في إضافة المكونات حتى نحصل على العجينة المطلوبة. مراقبة الفطائر أثناء وجودها في الفرن حتى لا تحترق وتصبح غامقة اللون. كما يفضل استخدام دقيق من نوع جيداً حتى نحصل على مخبوزات هشة مثل المخابز. يفضل تفريغ الهواء جيداً من العجينة بعد التخمير حتى نتخلص من الهواء تماماً. كما يفضل أن تكون المقادير المستخدمة مظبوطة حتى نحصل على مخبوزات خيفة ولذيذة. كما يفضل دهن الصينية أو الصاج المستخدم في عمل الفطائر حتى لا يلتصق العجين به. يفضل خلط المكونات الجافة جيداً قبل وضع المواد السائلة. عدم وضع كمية كبيرة من الدقيق حتى لا يصبح العجين قاسي أثناء التشكيل. يفضل استخدام اليد أثناء العجن بدل العجان الكهربائي فعجن اليد أفضل من العجان.

فوائد فطائر الجبنة لجسم

تمتلك فطائر الجبنة العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-